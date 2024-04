Rosjanie dotarli do polskich pseudokibiców. "Możliwy nawet atak terrorystyczny"

P.C.: Trzeba podkreślić, że wśród pseudokibiców istnieją silne resentymenty. Jest to zatem dobre środowisko do znalezienia kandydatów do brudnej roboty tego rodzaju. Nie wierzę, że zatrzymani mężczyźni nie wiedzieli gdzie jadą i po co jadą. Wydaje mi się, że w tym wypadku wykorzystano skrajnie prawicowe myślenie i źle rozumiany patriotyzm. Oczywiście takie motywacje można też wzmocnić pieniędzmi.

To jest chyba pierwsza sytuacja, w której doszło do zlepienia przestępczości politycznej z przestępczością stricte kryminalną, i to w dodatku w środowisku pseudokibiców. To jest precedens i to szalenie niebezpieczny precedens.

O związkach pseudokibiców ze światem przestępczym wiemy od dawna. Cyklicznie rozbijane są kibolskie grupy handlujące narkotykami czy wymuszające haracze. Tu jednak mówimy o zaangażowaniu w przestępstwa związane z polityką. O czym to świadczy?

T.S.: Świadczy to o nieoczywistości i nieprzewidywalności działań pseudokibiców, a także o potencjale przestępczym tych grup. Musimy pamiętać, że bojówki pseudokibiców działają w pewnej sieci. Nawet jeśli kluby się nienawidzą, ale wspólny interes się opłaca to działają razem. Poza tym są osadzone w szerszej stadionowej grupie społecznej, do której należą też policjanci, żołnierze czy prawnicy. To wszystko sprawia, że pseudokibice są groźniejsi niż „Pruszków” czy „Wołomin”. Podczas ostatniego meczu Legii Warszawa na trybunach wywieszono banery z hasłami „Pozdrowienia do więzienia dla Igora i dla Maksia”, czyli dla zatrzymanych mężczyzn. To pokazuje akceptację, aprobatę i uznanie szerokiej społeczności kibiców dla tego rodzaju przestępczości.

P.C.: Jest zatem gorzej niż myśleliśmy. Stadion popiera swoich kolegów, którzy pobili rosyjskiego opozycjonistę. Oczywiście mechanizmy tłumu i myślenie grupowe odegrały tu swoją rolę. Niemniej efekt propagandowy został zrealizowany. Wygląda to na rosyjską akcję propagandową z wykorzystaniem polskich pseudokibiców i tym samym majstersztyk Kremla. Przecież to oczywiste, że pseudokibice będą się solidaryzowali z zatrzymanymi kolegami.

Czy pseudokibice jako grupa mogą mieć związki z obcymi służbami specjalnymi? Czy są na to jakieś dowody?