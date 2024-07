- Autorzy transparentu z pewnością broniliby się argumentem, że wyrażając swoje negatywne poglądy na temat uchodźców, realizowali swoje prawo do swobodnego manifestowania poglądów – uważa adwokat. - W mojej ocenie postawienie kibicom zarzutu nawoływania do nienawiści na podstawie samej treści zamieszczonej na transparencie, obarczone byłoby dla organów ścigania sporym ryzykiem. Gdyby jednak potwierdziły się medialne doniesienia, że towarzyszyły mu wulgarne przyśpiewki dotyczące uchodźców - a prokuraturze udałoby się ustalić i udowodnić, iż transparent trzymały te same osoby, które wykrzykiwały obraźliwe hasła - to mogłaby ona postawić zarzuty nawoływania do nienawiści, bo wówczas mielibyśmy do czynienia z ewidentną próbą wzbudzania niechęci i antypatii do konkretnej grupy na tle narodowościowym – tłumaczy adwokat.

„Uszczelnienie przepisów to możliwe ograniczenie wolności”

Na sprawę ewentualnego postępowania sceptycznie patrzy też mec. Przemysław Wierzbicki, wspólnik w kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki. W jego opinii kwestię lata temu rozstrzygnął już Sąd Najwyższy (sygn. akt: IV KK 406/06). SN wyjaśnił wówczas, że nie każdą nieakceptowalną formę wyrażania swoich poglądów czy odczuć należy sankcjonować. - Takie postanowienie obrazuje, że o ile z punku widzenia polityków i członków opinii publicznej dane zachowanie może być nieakceptowalne czy nieetyczne, z punktu widzenia prawa nie można go penalizować – precyzuje mecenas.

I ocenia: - Moim zdaniem w sprawie Legii nie można mówić o nawoływaniu do nienawiści, a na podstawie obowiązujących przepisów postawienie zarzutów byłoby niemożliwe.

Zdaniem mec. Wierzbickiego, również na gruncie przepisów prawa cywilnego trudno byłoby wykazać, że konkretna osoba została w tej sprawie pokrzywdzona, a jej dobra osobiste naruszone. - Jeśli nasze społeczeństwo zezwala na wolność wypowiedzi musi liczyć się z tym, że w przestrzeni publicznej będą pojawiały się opinie kontrowersyjne, przesadzone, przybierające niewłaściwą formę – ocenia mecenas. I pointuje: - Uszczelnienie przepisów prawa np. karnego w tym zakresie mogłoby doprowadzić do ograniczenia wolności obywateli.

Sądy znają przypadki zbyt „gorliwych” kibiców

Sąd Najwyższy zajmował się już np. sprawą mężczyzny, który na transparencie zamieścił napis: „Wyzwolimy Polskę od euro-zdrajców, Żydów, masonów i rządowej mafii”. SN uznał, że nie można uznać go winnym nawoływania do nienawiści (sygn. akt: IV KK 406/06). Sąd odwoławczy – zdaniem SN — wyjaśnił, że nie akceptuje poglądów oskarżonego (bo z punktu widzenia zasad współżycia społecznego oraz sposobu korzystania z praw i wolności są one naganne), ale to nie oznacza jeszcze, że każde powszechnie nieakceptowane ich wyrażanie należy penalizować. Mimo że w sferze opinii i przekonań religijnych trzeba unikać wyrażeń obrażających innych. Do ponownego rozpoznania skierował zaś sprawę, w której oskarżeni zostali intonujący wulgarną meczową przyśpiewkę, w której mowa była o „islamskiej dziczy”, a w której zachęcano: „cała Polska śpiewa z nami wypier*** z uchodźcami” (sygn. akt: IV KK 38/18). Wcześniej sądy uznały, że celem śpiewających była manifestacja własnych poglądów, a nie nawoływanie do nienawiści.