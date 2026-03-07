-Myśmy potrafili stworzyć bardzo dobre rządy – ocenił prezes PiS, wymieniając nazwiska Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło. –Te rządy dały sobie radę, ogromnie zmieniły na korzyść nasz kraj w bardzo trudnych warunkach – powiedział.

Ogłosił, że kandydatem PiS na premiera po ewentualnie wygranych przez PiS wyborach będzie Przemysław Czarnek. –W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Podkreślił, że kandydat na premiera „musi być osobą, która jest w stanie zintegrować wszystkie działania partii”. – Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Przemysław Czarnek: Jak słyszałem, mam być maszynistą w tym pociągu

Konwencję rozpoczęło wystąpienie Kaczyńskiego, a następnie wystąpił wskazany przez niego kandydat. – Niech żyje Polska – takimi słowami Przemysław Czarnek przywitał się ze zgromadzonymi działaczami PiS. – Jak słyszałem, mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem pociągu jest i będzie prezes Jarosław Kaczyński – powiedział. Dodał, że w takim pociągu wszyscy mają swoje miejsce. W tym kontekście wymienił m.in. b. premierów, wiceprezesów PiS Beatę Szydło czy Mateusza Morawieckiego.

– Wspólna moc da zwycięstwo w Polsce – mówił Czarnek. Jego zdaniem, Polska obecnie znajduje się w podobnej sytuacji jak w 2015 r., gdy Kaczyński ogłosił Andrzeja Dudę jako kandydata PiS na prezydenta, potem, w 2025 r. również tu padło nazwisko Karola Nawrockiego. –Polska tonęła. Nie było pieniędzy na nic, a Platformie rosło. Tu się rodziła odwaga, która doprowadziła do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w 2015 r., a następnie parlamentarnych. Jak było ponad rok temu? Znów sytuacja niemal beznadziejna. Rządzi Tusk i ludzie, którzy gwałcą praworządność. Premier Kaczyński ogłasza, że kandydatem na premiera będzie doktor Nawrocki i co? Jest dzisiaj wybitnym prezydentem – stwierdził Czarnek.

Podkreślił, że to w hali „Sokoła” „rodziła się odwaga, która doprowadziła do zwycięstwa” PiS. – Tutaj w hali „Sokoła” jest napisane: „wspólna moc zdoła nas tylko ocalić”. Wspólna moc, nasza wspólna moc, da zwycięstwo Polsce – zaznaczył Czarnek.