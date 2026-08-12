Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Radosław Sikorski w mediach społecznościowych odniósł się do sprawy wykluczenia Polski z europejskiego regionu usługi Starlink. Szef MSZ w swoim wpisie zwrócił się bezpośrednio do Elona Muska, szefa amerykańskiego giganta technologicznego SpaceX.
„Hej, Elonie Musk. Wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo możemy przemyśleć płacenie ci 50 milionów dol. rocznie za twoje usługi” – stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X Sikorski.
Reakcja szefa MSZ nawiązuje do słów miliardera z marca ubiegłego roku – dyrektor generalny koncernu Tesla i właściciel serwisu X zaatakował wówczas polskiego ministra, nazywając go „małym człowiekiem”.
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Nowy wpis Radosława Sikorskiego jest odpowiedzią na niespodziewaną decyzję amerykańskiego giganta technologicznego o wykreśleniu Polski z europejskiego obszaru mobilnego Starlink. Ruch należącej do Muska firmy SpaceX wywołał ogromne oburzenie wśród tysięcy rodzimych użytkowników internetu satelitarnego. Nowe wytyczne SpaceX narzucają klientom zarejestrowanym w naszym kraju obowiązek zgłaszania wyjazdów zagranicznych, przejście weryfikacji, a po 30 dniach przebywania poza granicami, konieczność zakupu wielokrotnie droższych planów abonamentowych (sięgających od 460 zł do nawet 650 zł miesięcznie). Co istotne, tego typu obostrzenia nie dotyczą abonentów z 35 innych państw europejskich, w tym z Czech, Słowacji, Litwy czy Niemiec.
Do sprawy wcześniej odniósł się już m.in. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zwrócił się do Elona Muska o pilne przywrócenie równych praw dla polskich abonentów. „Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii” – zaznaczył. „Nie zgadzam się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków” – dodał.
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Wokół motywów decyzji amerykańskiego giganta wciąż krąży wiele hipotez. Analitycy branżowi przypominają, że od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji Polska zakupiła i przekazała Kijowowi blisko 25 tys. terminali Starlink, odgrywając kluczową rolę w utrzymaniu łączności w Ukrainie.
Część ekspertów sugeruje, że zmiana polityki mogła być próbą uszczelnienia dystrybucji sprzętu, zaś inni wskazują na wcześniejsze publiczne spięcia polityków z właścicielem platformy X. Gawkowski podkreśla jednak, że bez względu na tło, państwo musi chronić obywateli przed samowolą cyfrowych gigantów. Jak zauważa, nowe technologie dają ludziom ogromne możliwości, ale wraz z nimi „globalne firmy zdobyły ogromną władzę nad warunkami, na jakich pracujemy, komunikujemy się, podróżujemy i korzystamy z usług”. Minister cyfryzacji akcentuje przy tym konieczność zdecydowanej reakcji państwa na wszelkie przejawy nierównego traktowania.
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