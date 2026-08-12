Radosław Sikorski w mediach społecznościowych odniósł się do sprawy wykluczenia Polski z europejskiego regionu usługi Starlink. Szef MSZ w swoim wpisie zwrócił się bezpośrednio do Elona Muska, szefa amerykańskiego giganta technologicznego SpaceX. 

Radosław Sikorski reaguje na decyzję Elona Muska w sprawie Polski

„Hej, Elonie Musk. Wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo możemy przemyśleć płacenie ci 50 milionów dol. rocznie za twoje usługi” – stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X Sikorski. 

Reakcja szefa MSZ nawiązuje do słów miliardera z marca ubiegłego roku – dyrektor generalny koncernu Tesla i właściciel serwisu X zaatakował wówczas polskiego ministra, nazywając go „małym człowiekiem”

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Nowy wpis Radosława Sikorskiego jest odpowiedzią na niespodziewaną decyzję amerykańskiego giganta technologicznego o wykreśleniu Polski z europejskiego obszaru mobilnego Starlink. Ruch należącej do Muska firmy SpaceX wywołał ogromne oburzenie wśród tysięcy rodzimych użytkowników internetu satelitarnego. Nowe wytyczne SpaceX narzucają klientom zarejestrowanym w naszym kraju obowiązek zgłaszania wyjazdów zagranicznych, przejście weryfikacji, a po 30 dniach przebywania poza granicami, konieczność zakupu wielokrotnie droższych planów abonamentowych (sięgających od 460 zł do nawet 650 zł miesięcznie). Co istotne, tego typu obostrzenia nie dotyczą abonentów z 35 innych państw europejskich, w tym z Czech, Słowacji, Litwy czy Niemiec.

Do sprawy wcześniej odniósł się już m.in. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zwrócił się do Elona Muska o pilne przywrócenie równych praw dla polskich abonentów. „Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii” – zaznaczył. „Nie zgadzam się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków” – dodał. 

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Dlaczego akurat Polacy mają płacić więcej za korzystanie ze Starlinka?

Wokół motywów decyzji amerykańskiego giganta wciąż krąży wiele hipotez. Analitycy branżowi przypominają, że od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji Polska zakupiła i przekazała Kijowowi blisko 25 tys. terminali Starlink, odgrywając kluczową rolę w utrzymaniu łączności w Ukrainie.

Część ekspertów sugeruje, że zmiana polityki mogła być próbą uszczelnienia dystrybucji sprzętu, zaś inni wskazują na wcześniejsze publiczne spięcia polityków z właścicielem platformy X. Gawkowski podkreśla jednak, że bez względu na tło, państwo musi chronić obywateli przed samowolą cyfrowych gigantów. Jak zauważa, nowe technologie dają ludziom ogromne możliwości, ale wraz z nimi „globalne firmy zdobyły ogromną władzę nad warunkami, na jakich pracujemy, komunikujemy się, podróżujemy i korzystamy z usług”. Minister cyfryzacji akcentuje przy tym konieczność zdecydowanej reakcji państwa na wszelkie przejawy nierównego traktowania.