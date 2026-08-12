– Mamy prawdopodobieństwo bardzo dużego wycieku danych związanego z jedną z firm obsługujących lekarzy i gabinety lekarskie, która to gromadziła dane pacjentów z całej Polski. Trwają działania służb, które sprawdzają, jak, jaką metodą, kto doprowadził do tego wycieku, jak wyglądał ten incydent, kto może dzisiaj dysponować tymi danymi i oczywiście jak duża jest tego skala – poinformował wicepremier.

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Możliwy wyciek danych 19 mln Polaków

Powiedział, że pojawiają się komentarze medialne wskazujące, że prawdopodobny wyciek danych może dotyczyć blisko 19 mln obywateli Polski.

– To byłoby jednym z największych wycieków danych w historii – podkreślił.

Gawkowski i służby sprawdzają zagrożenie dla danych pacjentów

Dodał, że ze względu na dużą wagę prawdopodobnego incydentu pozostaje w kontakcie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą.

– To są cenne dane, które nie tylko przestępcy, ale różne instytucje mogą chcieć kupić, żeby mieć o nas wiedzę, dokonywać analityki, ale też szantażować, wykonywać różnego rodzaju działania, które mogą wpływać na nasze normalne życie – powiedział wicepremier.

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Cyberatak na MyDr. Gawkowski poinformował o incydencie

W poniedziałek Gawkowski przekazał na platformie X informacje o incydencie cyberbezpieczeństwa, do którego doszło w systemach i danych firmy MyDr. Dodał, że odpowiednie służby zostały poinformowane i prowadzone są intensywne działania związane z ustaleniem wszystkich okoliczności sprawy.