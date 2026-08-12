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Zuzanna Dąbrowska: Czy Nawrocki zbuduje senacki wehikuł dla prawicy?

Koncepcja powołania paktu senackiego pod patronatem prezydenta Nawrockiego, może oznaczać, że cztery partie prawicy obawiają się, że Donald Tusk uzbiera jednak większość po wyborach w 2027 r.

Publikacja: 12.08.2026 11:54

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Zuzanna Dąbrowska

W 2019 r. partie opozycyjne wobec PiS po raz pierwszy zawarły pakt senacki zakładający, że w jednomandatowych okręgach do Senatu nie wystawiają przeciw sobie kandydatów i uzgadniają, kto startuje Udało się wtedy uzyskać minimalną przewagę – senacka koalicja zdobyła 51 mandatów na 100 i skutecznie utrudniła życie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Marzenia prezesa o pełni władzy dla PiS rozwiały się bardzo szybko.

W 2023 r. przewaga wzrosła do 65 mandatów, choć było to zwycięstwo mniej znaczące wobec sukcesu całej koalicji 15 października w wyborach do Sejmu. Można jednak śmiało przyjąć, że pomysł senatora KO Marka Borowskiego stał się wehikułem przetrwania dla pokonanej w Sejmie po raz kolejny w 2019 r. opozycji i jedyną siłą stojącą na drodze do realizacji pełnej wizji radykalnie prawicowej polityki PiS.

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