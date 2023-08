Pakt senacki. Opozycja zamyka etap, PiS coraz bliżej decyzji

Jeśli opozycja wygra wybory, to być może fotel marszałka Senatu będzie elementem szerszej układanki. Rozmówcy „Rzeczpospolitej" wskazują też, że jeśli opozycja będzie kontrolować Sejm, to rola Senatu zmieni się w porównaniu z poprzednią kadencji, a to wymusi też nowe decyzje personalne.

Czytaj więcej Komentarze Pakt senacki jest mężczyzną i zapomniał o kobietach W kampanii wyborczej trzeba uważać na to, co się robi. Brak kobiet na wesołych obrazkach z ogłoszenia nazwisk paktu senackiego opozycji jest poważną wpadką. Nie pierwszą i niestety raczej nie ostatnią.

Jeszcze przed ogłoszeniem paktu senackiego uwaga mediów koncentrowała się na kilku konkretnych okręgach wyborczych. Przede wszystkim na Warszawie, gdzie niespodziewanie w jednym z okręgów – z rekomendacji Lewicy – wystartuje współprzewodnicząca Partii Razem Magdalena Biejat. Ta uwaga to również efekt deklaracji mecenasa Romana Giertycha o możliwym starcie z okręgu, w którym kandyduje Biejat.

Ludowcy rekomendują (okręg płocki) Waldemara Pawlaka, byłego premiera i szefa Rady Naczelnej. Poza tym do Senatu będą kandydować m.in. Michał Kamiński i Jan Filip Libicki.

Delegacja Polski 2050 to m.in. były generał Mirosław Różański. Nie kandyduje (co już wcześniej zapowiadał) senator Jacek Bury. Po dłuższych rozmowach ustalono też, że w okręgu 39 (Ciechanów) kontrkandydata z paktu senackiego nie będzie miał senator Jan Maria Jackowski, który wcześniej był w Klubie PiS. Pakt senacki nie będzie też obsadzał kandydata w kontrze do senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego.

PiS bliżej decyzji o liście senackiej

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że PiS jest coraz bliżej decyzji co do obsadzenia miejsc senackich. Być może wewnętrzne rozmowy zakończą się jeszcze w tym tygodniu, co jest powiązane z nadchodzącą finalizacją list do Sejmu. Politycy PiS z którymi rozmawialiśmy przyznają jednak, że być może cały pakiet nazwisk – sejmowych i senackich – zostanie zatwierdzony dopiero na przełomie sierpnia i września.