Władimir Putin po raz pierwszy od trzynastu lat odwiedził Sachalin, wyspę na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Rosji. Rosyjski przywódca obserwował ostatni etap ćwiczeń Floty Pacyfiku. Wcześniej, jak informował Kreml, rosyjski przywódca odbył wizyty robocze w Buriacji (Syberia Wschodnia) i obwodzie nowosybirskim (południowo-zachodnia Syberia).

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W Jużno-Sachalińsku Władimir Putin wypowiedział się m.in. na temat działań rosyjskiej floty, zagrożeń w rejonie Azji i Pacyfiku oraz stosunków z Japonią.

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Władimir Putin zapowiada, że Rosja odpowie na zajmowanie statków tzw. floty cieni

Putin odniósł się też do planów przejmowania przez Zachód rosyjskich statków handlowych, czyli jednostek tzw. floty cieni. W ostatnim czasie Unia Europejska zwiększyła presję na flotę cieni, rozszerzając sankcje oraz zatrzymując niektóre statki w celu przeprowadzenia kontroli. W ramach 21. pakietu sankcji UE zatwierdziła mechanizm umożliwiający państwom członkowskim konfiskatę i sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej oraz zboża z zatrzymanych jednostek floty cieni, które łamią sankcje.

– Chciałbym zwrócić uwagę na niedawne decyzje Unii Europejskiej. Widzimy, że władze niektórych krajów, naruszając międzynarodowe prawo morskie, próbują ograniczyć ruch statków należących do naszych podmiotów gospodarczych – statków cywilnych, podkreślam. Niedawno wpadły nawet na pomysł przejęcia naszych statków i sprzedaży skradzionego nam mienia – powiedział Putin, cytowany przez rosyjską państwową agencja TASS. Ocenił, że takie plany Zachodu to „nic innego jak piractwo i rozbój”.

Władimir Putin na pokładzie krążownika rakietowego Wariag Foto: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV KREMLIN / POOL

Władimir Putin zapowiedział, że jeżeli rosyjskie statki handlowe będą przejmowane przez Zachód, Rosja będzie zmuszona do „lustrzanej” odpowiedzi. Zastrzegł, że działania Rosji nie muszą być ograniczone do akwenów, na których możliwe jest przejęcie rosyjskich statków. Według jego słów, Federacja Rosyjska może odpowiedzieć tam, gdzie uzna to za konieczne i celowe, „w dowolnym miejscu, w tym także w strefie odpowiedzialności Floty Pacyfiku”.

Rośnie napięcie w regionie Azji i Pacyfiku oraz Arktyki, ocenia Władimir Putin

Odwiedzając Sachalin Putin ocenił także, że w regionie Azji i Pacyfiku rośnie potencjalne zagrożenie konfliktem. – NATO przenika do tego obszaru. Powstają nowe bloki wojskowo-polityczne. Rozmieszczane są i planowane jest rozmieszczenie nowych systemów uzbrojenia, które stwarzają zagrożenie również dla naszego kraju – mówił. Wyraził pogląd, że napięcia rosną także w regionie Arktyki w związku z wykorzystywaniem Północnej Drogi Morskiej, czyli sezonowego, najkrótszego szlaku żeglugowego łączącego europejską część Rosji z Syberią i Dalekim Wschodem.

Władimir Putin obserwował ostatni etap ćwiczeń Floty Pacyfiku u wybrzeży Sachalinu Foto: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV KREMLIN / POOL

– Chociaż Rosja zawsze, i to naprawdę zawsze, opowiadała się i nadal potwierdza swoją gotowość do współpracy w Arktyce i wykorzystania korzyści płynących z Północnej Drogi Morskiej, rzecz jasna w ramach obowiązującego międzynarodowego prawa morskiego – oświadczył Putin.

Rosyjski przywódca ocenił także, że ćwiczenia Floty Pacyfiku są niezbędne zarówno do utrzymania marynarki wojennej w gotowości bojowej, jak i do ochrony interesów Rosji i jej bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. – Są one również potrzebne do wzmocnienia całego komponentu wojskowego Rosji w tym regionie – wskazał. – Nie ma misji bojowych, których piechota morska Floty Pacyfiku nie byłaby w stanie wykonać. Są w stanie sprostać każdemu zadaniu – wychwalał żołnierzy Putin.