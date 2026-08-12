Kwiecień 2025. Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budapeszcie
W grudniu 2024 r. węgierskie władze udzieliły Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy i bliskiemu współpracownikowi Zbigniewa Ziobry, ochrony międzynarodowej, mimo że w Polsce był on poszukiwany w związku z licznymi zarzutami karnymi.
Romanowskiemu prokuratura zarzuca udział w mechanizmach prowadzących do nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych chodzi o co najmniej 11 czynów, które miały polegać na defraudacji środków publicznych oraz nadużyciu władzy. Sam polityk konsekwentnie odpiera zarzuty, twierdząc, że są one motywowane politycznie.
11 maja pojawiły się doniesienia o tym, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski opuścił Budapeszt i podobnie jak Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. Później media podawały, że Romanowski przebywa na Bałkanach.
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Najnowsze ustalenia dziennikarzy mówią o jeszcze innym kierunku. Otóż z informacji RMF FM wynika, że Romanowski przebywa w Tyraspolu – stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Spod adresu w Naddniestrzu miał przesłać do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie tak zwanego „listu żelaznego”.
Rozgłośnia podaje, że dokument w tej sprawie został zarejestrowany w sądzie w zeszłym tygodniu i został osobiście podpisany przez Romanowskiego. Poseł PiS zobowiązał się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy.
W środę rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego Anna Ptaszek potwierdziła, że do sądu trafił wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego, a pismo nadano z Naddniestrza. Wniosek o wydanie listu żelaznego wobec byłego wiceszefa MS wpłynął 4 sierpnia. Został zarejestrowany i sprawa jest w toku.
Przypomnijmy, iż w listopadzie 2025 r. prokurator unieważnił dwa paszporty Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen. Za politykiem od lutego br. wydany jest też Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).
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