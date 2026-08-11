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Bogusław Chrabota: Po secesji Morawieckiego prawica „puchnie” w sondażach. A Polska 2050 znika jak sen złoty

Najnowszy sondaż partyjny United Surveys nie zostawia wątpliwości. Pozornie dramatyczny podział w PiS wzmacnia prawicę. Koalicja Obywatelska i jej sojusznicy w odwrocie.

Publikacja: 11.08.2026 14:07

Podział w PiS i zapowiedziane przez Mateusza Morawieckiego utworzenie nowej partii wcale nie osłabia

Podział w PiS i zapowiedziane przez Mateusza Morawieckiego utworzenie nowej partii wcale nie osłabia prawicy

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bogusław Chrabota

Mimo że sondaż dla WP wskazuje na stabilne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jako lidera, wyniki dowodzą, że podział w PiS i zapowiedziane przez Mateusza Morawieckiego utworzenie nowej partii wcale nie osłabia prawicy, lecz ją wzmacnia. Swoistym fenomenem jest, że PiS badany jako integralna całość nie przekracza bariery 21,5 proc. poparcia, natomiast gdy się zsumuje wynik partii Jarosława Kaczyńskiego (17,8 proc.) z wynikiem osobno liczonej formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus (6,8 proc.), wspólny elektorat dwóch – wciąż jeszcze nurtów największej partii prawicy – „puchnie” do 24,6 proc. To dowód, że wyjście Mateusza Morawieckiego z PiS-owskiego matecznika było oczekiwane i inicjatywa byłego premiera spotyka się ze sporym zainteresowaniem.

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