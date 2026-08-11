Mimo że sondaż dla WP wskazuje na stabilne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jako lidera, wyniki dowodzą, że podział w PiS i zapowiedziane przez Mateusza Morawieckiego utworzenie nowej partii wcale nie osłabia prawicy, lecz ją wzmacnia. Swoistym fenomenem jest, że PiS badany jako integralna całość nie przekracza bariery 21,5 proc. poparcia, natomiast gdy się zsumuje wynik partii Jarosława Kaczyńskiego (17,8 proc.) z wynikiem osobno liczonej formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus (6,8 proc.), wspólny elektorat dwóch – wciąż jeszcze nurtów największej partii prawicy – „puchnie” do 24,6 proc. To dowód, że wyjście Mateusza Morawieckiego z PiS-owskiego matecznika było oczekiwane i inicjatywa byłego premiera spotyka się ze sporym zainteresowaniem.