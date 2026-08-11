Donald Tusk poinformował przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów, że Maciej Berek przestanie pełnić funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

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Premier zaznaczył, że odejście Berka ze stanowiska nie oznacza końca jego współpracy z rządem. Polityk ma otrzymać „inne zadania”, których szczegóły Tusk zamierza przedstawić w najbliższym czasie.

– Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań – ogłosił szef rządu.

Maciej Berek odchodzi z rządu. Donald Tusk zapowiedział nowe zadanie

Tusk podkreślił, że decyzja o zmianie nie była jednostronną decyzją premiera. Jak przekazał, Maciej Berek sam zwrócił się do niego z prośbą o zwolnienie z dotychczasowych obowiązków. – Zwrócił się do mnie z prośbą o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory – powiedział Tusk.

Premier zaznaczył przy tym, że Berek pozostaje ważną osobą w jego otoczeniu. – Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj nadal tak jest – stwierdził Donald Tusk.

Tusk podkreślił również, że żadna osoba w administracji państwowej nie jest niezastąpiona. – Nie ma osoby nie do zastąpienia – powiedział premier.

Na razie nie przedstawiono szczegółów dotyczących nowej funkcji Macieja Berka. Tusk zapowiedział, że poinformuje o jego nowych zadaniach wkrótce.