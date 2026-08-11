Indeks dużych spółek przed południem zyskuje 1,1 proc., rosnąc do 4068 pkt. Dla WIG20 oznacza to nowe rekordy wszech czasów i niemal 28-proc. zwyżkę od początku roku. Jeśli doliczyć dywidendy, wynik będzie o 4 pkt. proc. wyższy. Dziś wśród dużych przedsiębiorstw najmocniejszy jest Orlen, który zyskuje 2,8 proc. Za nim plasują się CD Projekt, Allegro i KGHM. Z dużych firm jedynie Żabka Group i Kruk świecą na czerwono, ale ich spadki są znikome.

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Indeksy średnich i małych przedsiębiorstw pozostają w okolicach poniedziałkowych poziomów zamknięć, ale nie przeszkadza to w ustanawianiu kolejnych rekordów przez WIG. Benchmark szerokiego warszawskiego rynku zyskuje 0,7 proc. i wspina się dziś nawet do 154 000 pkt.

Krajowy rynek plasuje się dziś w czołówce Europy, gdzie przoduje środek i wschód kontynentu. Giełdy rynków bazowych nieco się cofają. Niemiecki DAX jest 0,2 proc. pod kreską, podobnie jak francuski CAC 40. Kolor czerwony przeważył na parkietach Azji. Jednym z najsłabszych indeksów był Hang Seng, który stracił 1,1 proc. Po niemrawej, poniedziałkowej sesji w USA kontrakty na amerykańskie indeksy przed południem lekko rosną.

Zastygł rynek walut. Kurs głównej pary utrzymuje się na 1,153. Krajowi inwestorzy za dolara płacą natomiast 3,72 zł, a za euro 4,30 zł. Inwestorzy czekają na jutrzejsze dane o inflacji CPI w lipcu. Po piątkowym odczycie z amerykańskiego rynku pracy oczekiwania na podwyżkę stóp w USA wyraźnie zmalały.