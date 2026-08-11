Nowych inwestycji magazynowych jest coraz mniej. W całej Polsce powstaje 1,3 mln mkw. takiej powierzchni, z czego ponad 60 proc. ma już umowy najmu – podaje CBRE.

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Kto wynajmuje hale magazynowe

W drugim kwartale tego roku rynek magazynowy wzbogacił się o 20 obiektów, które dostarczyły 578 tys. mkw. powierzchni, z czego 73 proc. ma już najemców.

Jak podkreślają eksperci CBRE, popyt na nowe magazyny rośnie. W drugim kwartale wynajęto w sumie 1,93 mln mkw. magazynów. – To znaczący wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem, kiedy to zawarto umowy najmu 1,58 mln mkw. powierzchni magazynowej – wskazują analitycy.

W drugim kwartale najwięcej powierzchni wynajęła logistyka, dystrybucja i transport (46 proc.), następnie handel (27 proc.) i produkcja (18 proc.).

– Firmy poszukują obiektów efektywnych kosztowo, przygotowanych do automatyzacji, spełniających wymogi ESG i gwarantujących stabilne zasilanie – mówi Michał Śniadała, szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE. - Kluczowe są standard budynku, możliwość adaptacji i infrastruktura.

Jak dodaje, transakcje na rynku magazynowym to dziś w dużej mierze nowe umowy, w tym relokacje. W pierwszej połowie roku odpowiadały one za 52 proc. całej wynajętej powierzchni. Renegocjacje stanowiły 40 proc. popytu, a ekspansje 8 proc. – mówi ekspert.

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Mniej pustych hal

Wskaźnik niewynajętej powierzchni spadł z 7,3 proc. w pierwszym kwartale do 6,6 proc. w drugim. – Znaczne spadki widać przede wszystkim w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim, gdzie pustostany wynoszą odpowiednio 8,4 proc., 6,2 proc. i 6,1 proc. – podają eksperci CBRE. – W województwie śląskim sięgają 7,3 proc., a w mazowieckim 7,6 proc. Wzrost o 1,8 pkt proc. wynika w dużej mierze z dostarczenia na rynek kilku obiektów budowanych spekulacyjnie (bez umów najmu), które nie są jeszcze w pełni wynajęte. Najmniej dostępnej powierzchni jest w woj. łódzkim – 5,4 proc.

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– Przy ograniczonej liczbie nowych inwestycji i jednocześnie rosnącym popycie na powierzchnię magazynową, dostępność wolnej przestrzeni będzie w kolejnych miesiącach stopniowo spadać – przewiduje Michał Śniadała. – Dodatkowo większość nowo powstających obiektów jest już objęta umowami najmu, co oznacza, że na rynek trafia coraz mniej powierzchni dostępnej od ręki. W efekcie znalezienie magazynu może być coraz trudniejsze, zwłaszcza w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.