W I połowie 2026 r. popyt brutto na powierzchnię biurową w Polsce sięgnął prawie 724 tys. mkw., o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Popyt netto, czyli nowe umowy i ekspansje (zwiększenie zajmowanej powierzchni), z pominięciem renegocjacji (odnowienie dotychczasowych umów) wyniósł 399,4 tys. mkw., o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Deweloperzy dostarczyli na rynek 118,9 tys. nowych biur. Według prognoz Cushman & Wakefield, w całym roku nowa podaż sięgnie ok. 170 tys. mkw., a w przyszłym 100–120 tys. mkw.

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Zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych najemcy rzucają się na wolne powierzchnie, co przełożyło się na spadek średniego wskaźnika pustostanów do 13,1 proc. W Warszawie to zaledwie 8,5 proc.

– Obserwujemy wyraźną polaryzację polskiego rynku biurowego. Podczas gdy stolica zaczyna już realnie odczuwać brak dostępnej od zaraz, nowoczesnej powierzchni typu prime, regiony wciąż oferują najemcom szerszy wachlarz możliwości, choć w miastach takich jak Poznań czy Trójmiasto wolne biura również szybko znikają – mówi Vitalii Arkhypenko, analityk w Cushman & Wakefield. – Co istotne, dominacja renegocjacji w Warszawie – szczególnie widoczna przy dużych transakcjach przekraczających 3000 mkw. – jasno pokazuje, że w obliczu nadchodzącej suszy deweloperskiej firmy wolą strategicznie zabezpieczać dotychczasowe lokalizacje albo z wyprzedzeniem decydować się na przyszłe przeprowadzki – dodaje.

W ostatnich dniach w Warszawie doszło do spektakularnej transakcji. Firma doradcza PwC Polska wynajęła 11 pięter, ok. 20 tys. mkw., stając się głównym najemcą AFI Tower. Budynek jest na etapie zaawansowanych prac podziemnych, oddanie wieżowca na rynek planowane jest w II połowie 2028 r. Przeprowadzka PwC Polska odbędzie się w 2029 r.

– Bardzo duża liczba transakcji najmu odnotowana w II kwartale br. potwierdza utrzymującą się silną aktywność najemców. Jednocześnie kurcząca się oferta, szczególnie w centrum Warszawy, doprowadziła do historycznie niskiej dostępności powierzchni, co wyraźnie zmieniło warunki prowadzenia procesów najmu. Firmy planujące relokację lub renegocjację umów coraz częściej przekonują się, że zwlekanie z decyzją ogranicza wybór i zwiększa ryzyko utraty najlepszych opcji. Konkurencja o najwyższej klasy biura jest dziś wyraźnie większa niż jeszcze rok temu, a pozycja negocjacyjna właścicieli najlepszych budynków systematycznie się umacnia. Moment rozpoczęcia procesu poszukiwania powierzchni staje się kluczowym elementem skutecznej strategii najmu – mówi Emilia Legierska, transaction director w Walter Herz.

W ostatnich latach deweloperzy bardzo mocno ograniczyli aktywność. W Warszawie w budowie jest ok. 130 tys. mkw. powierzchni, a w miastach regionalnych ok. 100 tys. mkw. W latach 2026–2027 na polski rynek trafi niecałe 200 tys. mkw. rocznie. Tymczasem w 2020 r. było to 700 tys. mkw.

Ta sytuacja zmienia nie tylko zachowania najemców. Jak wskazuje Mira Kantor-Pikus, partnerka w Cushman & Wakefield, ze względu na małą liczbę nowych projektów deweloperskich i wysokie koszty budowy instytucje finansowe przenoszą zainteresowanie na transakcje nabycia gotowych obiektów, przede wszystkim oceniając parametry jakości i lokalizacji. Banki coraz chętniej otwierają nową furtkę dla starszych nieruchomości, oferując inwestorom specjalne transze kredytowe na dekarbonizację i dostosowanie budynków do standardów ESG.

– Dzisiejszy rynek wymaga od inwestorów i instytucji finansujących nieszablonowego myślenia. Banki doskonale widzą, że środek ciężkości przesuwa się z nowych inwestycji deweloperskich na rynek istniejących nieruchomości. Dostrzegamy zmieniające się, ale też pragmatyczne podejście sektora finansowego. Z jednej strony kapitał płynie szerokim strumieniem do bezpiecznych budynków prime z długim okresem najmu, a z drugiej – instytucje finansowe zaczęły przyglądać się też starszym nieruchomościom, m.in. wspierać ich modernizację. Coraz częściej są proponowane specjalne pakiety finansowania na działania dekarbonizacyjne, które pozwalają dostosować istniejące biurowce do wymogów ESG, podnosząc ich konkurencyjność i wartość rynkową – mówi Kantor-Pikus.