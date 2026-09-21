Oskarżony Sebastian M. (P) na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
W toczącej się od blisko roku przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim sprawie zebrano już blisko 30 tomów akt, kilkudziesięciu świadków i biegłych. Sędzia Renata Folkman na trwającej do godz. 19 poniedziałkowej rozprawie oddaliła kolejne wnioski dowodowe obrony oskarżonego, uznając, że zmierzają one do przedłużenia postępowania. Zamknęła przewód sądowy i wyznaczyła termin mów końcowych obu stron na 7 października.
- Będziemy wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie to robić, jak nie w tej – powiedziała prok. Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
Obrońca oskarżonego, adw. Katarzyna Hebda, nie chciała powiedzieć, jaką linię obrony przedstawi i o co będzie wnioskować dla swojego klienta w mowie końcowej.
Na ostatniej rozprawie sąd wysłuchał opinii uzupełniającej trzyosobowego zespołu biegłych, którzy wcześniej sporządzili ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku.
Według ekspertów Sebastian M. w dniu wypadku, jadąc autostradą A1, regularnie przekraczał 300 km/h. - Nasze opinie wskazują jednoznacznie, że prędkość pojazdu BMW przed wypadkiem mieściła się w przedziale 315-329 km/h. W tym przedziale kierujący prowadził swój pojazd. Natomiast Kia poruszała się w granicach 140 km/h na włączonym tempomacie – powiedział biegły Bogusław Śleziak.
- Zajmuję się wypadkami drogowymi od 25 lat. Nie spotkałem się w swojej karierze z takimi prędkościami na drodze, z jakimi mamy do czynienia w analizowanym wypadku. Myślę, że nikt w Polsce się z takim nie spotkał. W Polsce nie ma takich dróg, na których można rozwijać takie prędkości – przyznał ekspert Marek Długosz. Jak podkreślił jeden z ekspertów, „przy 300 km/h startują samoloty”.
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Bazując na śladach na jezdni, zapisach z czarnych skrzynek oraz wykorzystując autorską metodę, biegli przedstawili na ilustracjach dokładny przebieg i moment zderzenia. Bogusław Śleziak stwierdził, że jednoznacznie ustalono, iż przed zderzeniem kierujący Kią nie zmieniał toru ruchu i cały czas poruszał się środkowym pasem. Oznacza to, że BMW uderzyło w Kię a nie – jak twierdzi obrona oskarżonego – samochód zajechał nagle drogę Sebastianowi M. Według ustaleń biegłych BMW uderzyło swoją przednią prawą częścią w tylną lewą część Kii. – Za tym również przemawiają deformacje obu pojazdów widoczne podczas oględzin, jak i na zdjęciach – przekonywał Marek Długosz.
Biegli wskazali, że w swojej ekspertyzie opierali się na zebranym w sprawie materiale rzeczowym w postaci śladów ujawnionych na jezdni, informacjach cyfrowych odczytanych z obu samochodów uczestniczących w wypadku, zapisów z wideorejestratora, który nagrał zderzenie, oraz nagrań z kamer znajdujących się na autostradzie A1. Zaznaczyli, że sporządzona opinia liczy ok. 400 stron i jest wyjątkowo szczegółowa.
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Biegli podważyli ustalenia zawarte w prywatnej ekspertyzie zleconej przez obronę. Według nich została ona sporządzona w wadliwy sposób, m.in. dlatego, że jej autor nieprawidłowo oszacował szerokość rozstawu osi BMW, błędnie zmierzył długość śladów hamowania oraz szerokość opon, a także popełnił błędy w innych parametrach. Eksperci odpowiedzieli też na ponad 50 pytań przygotowanych przez obronę oskarżonego. Dotyczyły one szczegółowych zagadnień dotyczących przygotowanej przez nich analizy wypadku, w tym m.in. metodologii prowadzonych pomiarów prędkości, kwestię drogi hamowania, badania śladów powypadkowych, zachowania się pojazdów w momencie zderzenia i chwilę przed nim. Biegli sądowi wykluczyli też postawioną w prywatnej ekspertyzie hipotezę, że Kia poruszała się na kole dojazdowym.
- Przedstawione dziś przez biegłych opinie były jednoznaczne. Nie pojawiła się żadna wątpliwość. Zgromadzony materiał jest bezsporny. Zadawanie szeregu pytań przez obronę było tylko i wyłącznie szerzeniem wątpliwości – powiedziała prok. Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
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W trakcie rozprawy Sebastiana M. doszło do sytuacji, która nie powinna mieć miejsca w sądzie. Jak relacjonował serwis O2.pl, w trakcie zeznań biegłych z ław dla publiczności zerwał się mężczyzna, który w rozprawie jako obserwator. Nazwał proces „farsą”. Krzyczał, że biegli nie mają racji i źle interpretują parametry jazdy Sebastiana M. Była to reakcja na opinię ekspertów, że M. poruszał się z taką prędkością, że mógł przegrzać opony, co wpłynęło na stabilność jego jazdy. Gdy sędzia Renata Folkman próbowała przywołać go do porządku krzyknął: "Proszę pani, wysoki sądzie! Teraz ja mówię".
Sędzia Folkman nie zdążyła wydać decyzji o usunąć mężczyzny z sali rozpraw, bo ten sam z niej wyszedł, gdy zauważył, że policjanci szykują się do interwencji.
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Sąd przedłużył Sebastianowi M. tymczasowe aresztowanie do 1 lutego przyszłego roku. Jak argumentowała sędzia Renata Folkman, powodem pozostania oskarżonego w areszcie jest duże prawdopodobieństwo dokonania zarzucanego mu czynu, grożąca mu surowa kara oraz obawa ucieczki.
W poniedziałek do dotychczasowej obrończyni Sebastiana M., mec. Katarzyny Hebdy, dołączyli dwaj nowi prawnicy: adwokat Radosław Niecko oraz radca prawny Marcin Jakubowski, obaj z niemieckiej kancelarii specjalizującej się w księgowości i doradztwie podatkowym. Drugi z prawników opuścił salę na początku rozprawy. Na jaw wyszła bowiem informacja podana przez portal O2.pl, że mec. Jakubowski jest zatrudniony na etacie w Grupie Azoty Police, co zgodnie z obowiązującymi przepisami uniemożliwia obronę klienta w procesie karnym.
Do wypadku doszło 16 września 2023 r. wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na wysokości wsi Sierosław na jezdni w kierunku Katowic BMW zderzyło się z kią, która wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzina – małżeństwo i ich pięcioletni syn – zginęła na miejscu.
Oskarżony w maju ub.r. został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. Od tego czasu przebywa w areszcie.
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