Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu na łamach rp.pl jako pierwsi, Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie niezgodnego z prawem manipulowania składami przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julię Przyłębską.

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Zdaniem HFPC do niezgodnego z prawem manipulowania składami mogło dojść w co najmniej 176 przypadkach. Wiele z tych spraw dotyczyło głośnych postępowań o dużym ciężarze gatunkowym, zarówno ze względów ustrojowych, jak i politycznych, bądź wzbudzających kontrowersje. Zaliczyć do nich można te odnoszące się do funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa (sygn. akt K 5/17), wyboru członków KRS przez Sejm (sygn. akt K 12/18), zasad powoływania i odwoływania członków zarządu Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia (sygn. akt K 23/16), zasad przenoszenia prokuratora na inne miejsca służbowe (sygn. akt K 26/16), skutków aktu łaski Prezydenta (sygn. akt K 9/17), podstaw wyłączania sędziów (sygn. akt P 13/19), zasad dokonywania ekshumacji w postępowaniu karnym (sygn. akt P 18/17), zasad wykorzystywania w postępowaniu karnym materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (sygn. akt K 24/16) czy obowiązkowego charakteru szczepień ochronnych (sygn. akt SK 27/20).

Jak zauważył na łamach rp.pl Piotr Szymaniak, we wszystkich tych sprawach doszło do wymiany już wyznaczonego składu orzekającego, dzięki czemu zostały one ukształtowane w taki sposób, by większość w nich mieli sędziowie wybrani po 2015 r. przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, jak zwraca uwagę zawiadamiająca, mimo istotnej doniosłości znacznej części omawianych spraw w żadnej z nich nie doszło do wydania orzeczenia przez pełny skład TK.

Przyłębska: sędzia TK w sprawowaniu urzędu podlega „wyłącznie konstytucji”

Julia Przyłębska w wydanym w ubiegłym tygodniu oświadczeniu zaprzeczyła oskarżeniom o manipulowanie składami TK. „W związku ze złożonym do Prokuratury doniesieniem o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa polegającego na niewłaściwym wyznaczaniu składów sędziowskich i w konsekwencji uzyskania korzyści polegającej na uzyskaniu pozycji w Trybunale Konstytucyjnym stanowczo tym oskarżeniom zaprzeczam” – napisała była prezes TK.

Przyłębska podkreśliła, że sędzia TK w sprawowaniu urzędu podlega „wyłącznie konstytucji”. Wskazała, że ustawa, która – zgodnie z delegacją konstytucyjną – reguluje postępowanie przed Trybunałem, „określa zasady pierwszego wyznaczania składów rozpoznających sprawy, wskazując szereg czynników które Prezes powinien uwzględnić”. Zaznaczyła zarazem, że ustawa „nie opisuje (...) sytuacji zmiany składów dla przykładu w przypadku śmierci sędziego, wyłączenia na podstawie postanowienia Trybunału, choroby lub usprawiedliwionej nieobecności sędziego czy też zakończenia kadencji jak i szeregu innych okoliczności”.

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Waldemar Żurek: Rozliczymy każdą decyzję niszczącą niezależność instytucji państwowych

Do sprawy odniósł się w czwartek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. „Zjednoczona Prawica zniszczyła bezstronny organ kontroli konstytucyjności prawa dla doraźnych korzyści politycznych. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. bezprawnego manipulowania składami Trybunału Konstytucyjnego i ręcznego sterowania nimi w celu ochrony partyjnych interesów (art. 231 § 2 k.k.). Zawiadomienie w sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Mogło to mieć miejsce w prawie 200 postępowaniach” – napisał na platformie X szef MS. „Rozliczymy każdą decyzję niszczącą niezależność instytucji państwowych” – dodał.