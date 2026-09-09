HFPC podała we wtorek, że skierowała do prokuratora generalnego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. Wskazano, że przestępstwo to miało polegać na bezprawnym kształtowaniu i zmienianiu składów orzekających w latach 2015-2020 „w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści”. W ocenie HFPC działania te miały na celu osiągnięcie określonych korzyści przez ówczesną I prezes i podmioty trzecie.

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Fundacja wskazała, że w latach 2015-2020 do zmiany składu sędziowskiego doszło w 885 sprawach zawisłych przed Trybunałem. Analiza uzyskanych danych - jak dodano - „pozwoliła zidentyfikować co najmniej 176 spraw, w których osoby kierujące Trybunałem podjęły w tym okresie decyzje o zmianie składu wyznaczonego do rozpoznania sprawy ze względów innych niż śmierć sędziego lub koniec jego kadencji”.

Przyłębska: inny prezes zmienił skład stosując zasadę siły wyższej

W środę do sprawy odniosła się Julia Przyłębska, prezes TK w latach 2016-2024. - W związku ze złożonym do Prokuratury doniesieniem o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa polegającego na niewłaściwym wyznaczaniu składów sędziowskich i w konsekwencji uzyskania korzyści polegającej na uzyskaniu pozycji w Trybunale Konstytucyjnym stanowczo tym oskarżeniom zaprzeczam - czytamy w opublikowanym na portalu X oświadczeniu.

Przyłębska podkreśliła, że sędzia TK w sprawowaniu urzędu podlega „wyłącznie konstytucji”. Wskazała, że ustawa, która - zgodnie z delegacją konstytucyjną - reguluje postępowanie przed Trybunałem, „określa zasady pierwszego wyznaczania składów rozpoznających sprawy, wskazując szereg czynników które Prezes powinien uwzględnić”. Zaznaczyła zarazem, że ustawa „nie opisuje (...) sytuacji zmiany składów dla przykładu w przypadku śmierci sędziego, wyłączenia na podstawie postanowienia Trybunału, choroby lub usprawiedliwionej nieobecności sędziego czy też zakończenia kadencji jak i szeregu innych okoliczności”.

Przyłębska dodała, że jeden z byłych prezesów TK zastosowawszy zasadę vis maior (siły wyższej), wyznaczył skład orzekający „nieznany ustawie”. „Fundacja ani żaden inny podmiot nie zauważyli w tym postępowaniu zarówno Prezesa jak i sędziów działań naruszających normy prawa karnego” - zaznaczyła Przyłębska.

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Była prezes TK: odeszło 12 sędziów, trzeba było coś z tym zrobić

W listopadzie 2016 r. TK rozpoznawał skargę posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami rozprawa ta miała być rozpatrywana przez pełny skład Trybunału. Po tym, jak troje sędziów - w tym pełniąca wówczas tę funkcję Przyłębska - odmówiło udziału w pełnym składzie, ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński zarządził zbadanie sprawy w składzie 5-osobowym; potem mówił, że działał wówczas „w stanie swoistej vis maior, siły wyższej”.

W środowym oświadczeniu Przyłębska przypomniała, że w czasie jej kadencji „zmarło trzech sędziów zaś 9 sędziów zakończyło kadencję, co wiązało się z koniecznością wyznaczenia składów orzekających, czego ustawa explicite nie reguluje”. „Powstają również inne nie przewidziane ustawą zdarzenia, które wymagają podjęcia przez prezesa, jako organizującego pracę Trybunału, działań - dodała.

Złożone przez HFPC zawiadomienie stanowi – wedle niej samej – element działań ws. TK, które fundacja prowadzi nieprzerwanie od 2015 r. Punktem wyjścia dla zawiadomienia był zaś - jak wskazano - wniosek o dostęp do informacji publicznej, który fundacja skierowała do TK w 2020 r., a w którym „domagała się danych o sygnaturach spraw, w których dochodziło do zmiany składu orzekającego”.

We wtorek wieczorem w TVN24 prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził otrzymanie zawiadomienia od HFPC. Poinformował, że nadał mu już bieg. - To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa – zapowiedział Żurek.