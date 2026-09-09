O możliwości nawiązania ścisłej współpracy w tym zakresie poinformował minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul.

Ukraińscy poborowi w Niemczech. Berlin udostępni dane z rejestrów socjalnych

W rozmowie z Axel Springer Global Reporters Network polityk wskazał, że niemiecka administracja dysponuje szczegółowymi informacjami o miejscach zamieszkania czy pobieranych świadczeniach socjalnych przez Ukraińców przebywających w Niemczech. Baza ta mogłaby posłużyć ukraińskim instytucjom do bezpośredniego kontaktu i doręczania wezwań do służby wojskowej. Przedstawiciel niemieckiego MSZ podkreślił przy tym, że cała procedura ma odbywać się bez stosowania przymusu. 

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Mobilizacja Ukraińców za granicą. Ilu z nich przebywa w UE?

Obecnie w Niemczech przebywa blisko milion uchodźców z Ukrainy, z czego około 450 tysięcy to mężczyźni podlegający potencjalnej mobilizacji. Od momentu wprowadzenia stanu wojennego w lutym 2022 r. ukraińskie prawo zabrania wyjazdu z kraju mężczyznom w wieku 25–60 lat. W skali całej Unii Europejskiej z ochrony tymczasowej korzysta około 1,17 miliona dorosłych Ukraińców. 

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Zmiana przepisów dla uchodźców z Ukrainy. Decyzje Unii Europejskiej i Kijowa

Kwestia powrotu Ukraińców w wieku poborowym pozostaje stałym elementem rozmów dyplomatycznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski określił ten proces mianem sprawiedliwości społecznej. Unia Europejska zaktualizowała wytyczne w tym zakresie, wykluczając od lipca mężczyzn w wieku poborowym z możliwości ubiegania się o status uchodźcy, przy czym ograniczenia te nie objęły osób zarejestrowanych wcześniej. 