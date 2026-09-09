Założenia projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej znalazły się w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, prowadzonego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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Jak wskazano we wpisie, celem projektu, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, jest implementacja przepisów unijnych.

Nawet rok na odstąpienie od umowy

Poinformowano, że planowane zmiany dotyczą m.in. obowiązku bezpłatnego przekazania konsumentowi przez przedsiębiorcę odpowiednich wyjaśnień dotyczących proponowanych umów o usługi finansowe. Powinny one zawierać m.in. podstawowe cechy proponowanej umowy, w tym usługi dodatkowe, konkretne skutki dla konsumenta, jakie proponowana umowa może za sobą pociągać, w tym w stosownych przypadkach konsekwencje zalegania z płatnością lub opóźnienia w płatnościach konsumenta.

W projekcie mają się znaleźć także przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek przesłania konsumentowi na trwałym nośniku przypomnienia o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz o procedurze, której należy przestrzegać w celu odstąpienia od umowy.

Zgodnie z wpisem, w projekcie znajdzie się propozycja wydłużenia okresu na odstąpienie od umowy. MF wyjaśniło, że co do zasady termin ten wynosi 14 dni, ale w odniesieniu do zawieranych na odległość umów dotyczących czynności związanych z emeryturami indywidualnymi wynosi on 30 dni.

Założenia przewidują, że jeżeli konsument nie otrzyma określonych w przepisach informacji przedkontraktowych i warunków umownych, czas na odstąpienie od umowy upłynie po okresie 12 miesięcy i 14 dni kalendarzowych po zawarciu umowy na odległość. „Okres ten nie wygasa, jeżeli konsument nie został poinformowany, na trwałym nośniku, o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy” – dodano.

Nowe rozwiązanie: „Odstąp od umowy tutaj”

W projekcie ma znaleźć się także zapis rozszerzający katalog przypadków, w których nie ma zastosowania prawo do odstąpienia od umowy. Chodzi o umowy, „których wykonanie zostało już w pełni zakończone przez obie strony na życzenie konsumenta, zanim konsument wykona prawo do odstąpienia od umowy”.

Ponadto planowane jest wprowadzenie regulacji wzmacniających przysługujące konsumentom uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wskazano na nowe rozwiązanie dotyczące interfejsu internetowego – funkcję odstąpienia od umowy, oznaczoną wyrazami „odstąp od umowy tutaj” lub w sposób równoznaczny (przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o istnieniu i umiejscowieniu tej funkcji). Rozwiązanie to ma dotyczyć wszystkich rodzajów umów zawieranych na odległość, nie tylko usług finansowych.

„Celem tego rozwiązania jest zapewnienie, aby konsumenci mogli odstąpić od umowy zawartej na odległość tak samo łatwo, jak mogli ją zawrzeć” – czytamy na stronach kancelarii premiera.

Zgodnie z wpisem rząd ma zająć się tym projektem w pierwszym kwartale 2027 r.