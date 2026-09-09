Sikorski, wraz z szefową łotewskiej dyplomacji Baibą Braże, odwiedził bazę wojskową w Adażi, gdzie stacjonują żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa. Podczas wizyty przedstawiono działalność Wielonarodowej Dywizji Północ, Brygady NATO na Łotwie oraz Brygady Piechoty Zmechanizowanej Łotewskich Wojsk Lądowych.

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Sikorski ostrzega przed kolejnym krokiem Putina

Szef MSZ podkreślił na konferencji prasowej wraz ze swoją łotewską odpowiedniczką, że baza w Adażi jest symbolem polsko-łotewskiej współpracy. – Polska i Łotwa mierzą się z podobnymi zagrożeniami w obszarze bezpieczeństwa. Oba nasze kraje doświadczają ostatnio naruszeń przestrzeni powietrznej ze strony Rosji, wykorzystywania sztucznie wywołanej presji migracyjnej jako narzędzia przeciwko naszym granicom oraz różnego rodzaju wrogich działań sabotażowych – powiedział Sikorski w nagraniu opublikowanym na profilu MSZ na platformie X.

Szef polskiej dyplomacji dodał, że „musimy mówić jednym głosem i poważnie traktować nasze bezpieczeństwo”. – Tylko takie działania mogą zagwarantować skuteczną ochronę przed zagrożeniem ze strony Rosji. Nie chcemy eskalacji konfliktu, ale Putin musi wiedzieć, że nie zamierzamy bezczynnie siedzieć i czekać na jego kolejny krok. Rozumiemy, że obrona naszych sojuszników przyczynia się również do bezpieczeństwa Polski. Jesteśmy gotowi dzielić ciężar obrony wschodniej flanki – powiedział Sikorski.

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„Nie jestem optymistą”. Na to liczy Moskwa

Zwrócił uwagę, że „Rosjanie mówią otwarcie, że nie zmienili swoich celów wojennych i nadal odrzucają powtarzające się oferty zawieszenia broni, które pozwoliłyby stworzyć czas i przestrzeń na negocjacje”. – Więc, szczerze mówiąc, nie jestem optymistą. Putin nadal uważa, że ma dwie karty – mobilizację i ciężką zimę. Więc musimy zadbać o to, aby karty Ukrainy – zdolność do atakowania rafinerii, zdolność do utrzymania linii frontu – nadal były wzmacniane – podkreślił Sikorski.

Zaznaczył, że Rosja wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie, uczy się i zmienia swoją armię. – Musimy nadążać nie tylko za rozwojem technologii wojskowej, lecz także za zmianami w doktrynie wojskowej. To jednak szczegóły. Szerszy obraz jest taki, że Rosja nie rozumie psychologii demokracji. Powoli się mobilizujemy, ale kiedy już to robimy, jesteśmy w stanie uruchomić ogromne zasoby – powiedział Sikorski.

Nowe uderzenie w Rosję. Ponad 1600 podmiotów na czarnej liście

Dodał, że trwa proces prawnego przyjmowania najnowszego pakietu sankcji wobec Rosji. – Na liście (sankcyjnej) znajdzie się ponad 1600 firm i nazwisk, które zostaną objęte sankcjami – zapowiedział szef polskiej dyplomacji.

Łotewska agencja LETA relacjonowała, że Sikorski pozytywnie ocenił niedawną wizytę wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa w Ukrainie, zaznaczając, że to szansa dla władz w Kijowie na przekazanie prawdziwego obrazu sytuacji. Prezydent Zełenski wezwał wówczas do powrotu do trójstronnych negocjacji Ukraina–USA–Rosja. Sikorski ostrzegł jednak – jak podano – że nic nie wskazuje na to, by stanowisko Putina chociaż w jednym spornym punkcie zbliżyło się do ukraińskich warunków. Według szefa polskiej dyplomacji „Putin wciąż wierzy, że może wygrać i osiągnąć swoje cele, które są całkowicie nieakceptowalne zarówno dla Ukrainy, jak i jej sojuszników”.

Polski resort dyplomacji przypomniał, że Międzynarodowa Grupa Bojowa w Adażi (Łotwa) jest prowadzona przez Kanadę, razem liczy około 2850 żołnierzy – w tym ponad 230 z Polski. Polski Kontyngent Wojskowy jest obecny na Łotwie od 2017 r. w wyniku postanowień szczytu NATO, który rok wcześniej odbył się w Warszawie. „Celem misji jest odstraszanie Rosji poprzez obecność, szkolenie oraz obronę przed ewentualną agresją. Międzynarodowe siły FLF są w gotowości do podjęcia działań przeciwhybrydowych lub działań bojowych w celu utrzymania integralności terytorialnej państw, w których są rozmieszczone” – przekazało ministerstwo.