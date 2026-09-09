Wiceminister obrony Paweł Bejda poinformował rankiem 9 września w TVP Info, że w czwartek i piątek Polskę wizytować będzie amerykańska delegacja, która dokona przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA.

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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o stałych bazach wojskowych USA: W grę wchodzi Polska zachodnia

O szczegóły tej wizyty pytana była później także Sobkowiak-Czarnecka, która uczestniczyła w podpisaniu kolejnej polsko-amerykańskiej umowy w sprawie gwarancji kredytowej na zakup sprzętu od USA w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing.

Foto: PAP

Wiceszefowa MON poinformowała, że podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno będzie przebywał w Polsce nie tylko w środę, ale i w czwartek. - Jutro też spędzamy wspólnie dzień z panem sekretarzem DiNanno. Odwiedzi pewne miejsca w Polsce, ale myślę, że o szczegółach będziemy informować później - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka. Przypomniała ona, że zarówno jeśli chodzi o potencjalne inwestycje joint venture ze stroną amerykańską, jak i o kwestię stałych baz wojskowych, „dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia” Zaznaczyła, że jest to jasny warunek strony amerykańskiej, który „oczywiście rozumiemy”. - Dajcie mi czas do jutra na więcej konkretów, kiedy ta wizyta, niezwykle ważna dla nas, zostanie zakończona - podkreśliła wiceszefowa MON.

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Polska zgłosiła gotowość utworzenia stałej bazy wojsk USA na swoim terytorium w maju

Sobkowiak-Czarnecka była także dopytywana o słowa ministra Bejdy, który powiedział, że rekonesans dokonany przez amerykańską delegację to „początek bardzo poważnych rozmów”. Wskazała, że w Polsce poza podsekretarzem DiNanno przebywa obecnie także „szef zespołu, który od strony sekretarza wojny (Pete'a Hegsetha - red.) rozmawia z Polską stroną”, przede wszystkim z wiceministrem Pawłem Zalewskim, o potencjalnej lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W związku z tym - jak podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka - „najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe”.

Amerykańscy żołnierze w Polsce Foto: PAP

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem jego polski odpowiednik szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów. Według ministra obrony, Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.