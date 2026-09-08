Zaatakowano małą jednostkę, która znajdowała się kilka kilometrów od wyspy Chark, trwa ewakuacja załogi – przekazała Tasnim. Na wyspie znajdują się największe irańskie instalacje służące do eksportu ropy naftowej.

Reklama Reklama

Amerykańska blokada trwa. Iranowi kończą się zapasy

USA prowadzą blokadę morską Iranu, co ma uderzyć w gospodarkę tego państwa, odcinając ją od dochodów z eksportu ropy. Amerykański dziennik „Wall Street Journal” napisał w poniedziałek, że blokada praktycznie wstrzymała irański eksport tego surowca. Według gazety Iran ma jeszcze zapasy ropy, zgromadzone już poza Zatoką Perską, które wyczerpią się do połowy października, a dochody z eksportu ustaną w połowie grudnia.

Pod koniec sierpnia, po miesiącu przerwy, doszło do wznowienia wzajemnych ataków USA i Iranu.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, jednak obie strony kontynuowały sporadyczne ostrzały także później. W ostatnich tygodniach ciężar działań przeniósł się na blokady morskie i presję gospodarczą.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ostatnia nadzieja USA. Spróbują zagłodzić Iran Nowa amerykańska strategia wobec Iranu ma na celu całkowitą izolację kraju. Do prezydenta Trumpa dotarło już, że przy pomocy rakiet i bomb nie uda...

Cieśnina Ormuz sparaliżowana

Konflikt w dużej mierze koncentruje się obecnie wokół cieśniny Ormuz. Obie strony deklarują, że utrzymują kontrolę nad tym szlakiem, przez który przed wojną transportowano ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Iran wielokrotnie atakował statki przepływające przez Ormuz, a także wprowadził własne zasady żeglugi i zakazał przejścia jednostkom, które ich nie przestrzegają.

W ciągu ostatnich 10 dni przez cieśninę przepływało średnio 10 statków dziennie, najmniej od maja – przekazała w poniedziałek agencja Reutera. Przed wojną było to ok. 130 jednostek dziennie.