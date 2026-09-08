Informację o wyjeździe Andrzeja Poczobuta podała PAP, która powołała się na źródła zbliżone do polskich służb. Były więzień białoruskiego reżimu potwierdził w rozmowie z TVN24, że znajduje się po białoruskiej stronie granicy.

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Po zwolnieniu Poczobut niejednokrotnie zapowiadał, że wróci na Białoruś. Bezpośrednio po uwolnieniu mówił, że przed powrotem chce mieć pewność, że jego stan zdrowia jest dobry. Później deklarował, że we wrześniu wróci do kraju, mimo świadomości konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać.

Czytaj więcej Polityka Waży się los Polaków na Białorusi. „Balansujemy na krawędzi” Po pięciu latach w białoruskim więzieniu i po czterech miesiącach spędzonych w Polsce Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Co zastanie po drugiej st...

– Jadę wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Ci ludzie potrzebują mojej obecności, kiedy rozmawiamy, to pytają, kiedy już przyjadę – mówił pod koniec sierpnia podczas spotkania Campus Polska Przyszłości w Olsztynie. Podkreślał, że leżące przy granicy z Polską Grodno jest jego domem, a jego działania wynikają z potrzeby wspierania mieszkających tam Polaków. Zaznaczał, że mimo represji Związek Polaków na Białorusi nadal działa i że jego obecność jest tam potrzebna.

Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś

Dodatkowe informacje podał w mediach społecznościowych Bartosz Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Napisał on, że przed południem Andrzej Poczobut przekroczył granicę polsko-białoruską i wyruszył w stronę rodzinnego Grodna, gdzie ma zamiar spotkać się z członkami rodziny i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. „Wyjazd ma trwać tydzień” – zaznaczył w serwisie X publicysta.

Według informacji PAP zbliżonych do polskich służb, Poczobutowi towarzyszy kobieta.

6 września Andrzej Poczobut odebrał tytuł Honorowego Obywatela Sopotu Foto: PAP/Adam Warżawa

W niedzielę 6 września Andrzej Poczobut w Operze Leśnej podczas corocznego Koncertu dla Mieszkańców i Przyjaciół Sopotu odebrał tytuł Honorowego Obywatela Sopotu. Uchwałę o nadaniu mu wyróżnienia Rada Miasta Sopotu podjęła jednogłośnie 28 maja na wniosek prezydent miasta Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim. Władze samorządowe podkreśliły, że wyróżnienie jest wyrazem szacunku za niezłomną postawę polsko-białoruskiego dziennikarza w walce o demokrację, wolne słowo i solidarność.

Dziękując za wyróżnienie, Andrzej Poczobut wspomniał o wieloletnich więziach łączących Sopot z Polakami na Białorusi, w tym o organizowanych przez miasto przyjazdach dla dzieci uczących się języka polskiego. – To nie przypadek, że zaraz po wyjściu ze szpitala przyjechałem właśnie do Sopotu. To tutaj, w atmosferze serdeczności i wsparcia, na nowo poczułem wiatr wolności – mówił.

Andrzej Poczobut uwolniony po latach

Andrzej Poczobut to dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi i były więzień polityczny. Pod koniec kwietnia został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad pięciu latach; przebywał w nim od marca 2021 r. W lutym 2023 r. został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „wzniecanie nienawiści” oraz „wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa”.

Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. W czasie swego uwięzienia Poczobut był niemal całkowicie pozbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym. Poza rzadkimi listami do rodziny, których fragmenty ujawniała jego żona Oksana Poczobut, również do opinii publicznej nie docierały żadne informacje na jego temat.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia działacza i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii.

Poczobut został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego; otrzymał też przyznawaną przez Parlament Europejski Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli.