Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna Europa znajduje się w zasięgu niżu z rejonu Wysp Owczych oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów. Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrami w rejonie Słowacji oraz południowo-zachodniej Ukrainy. Od zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

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Poniedziałek z umiarkowanymi temperaturami

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie początkowo miejscami małe. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 16 st. C, 18 st. C na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19 st. C, 22 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków zachodnich, na zachodzie z kierunków południowych, a na południowym wschodzie miejscami słaby, zmienny.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującą od zachodu kraju przejściową strefą rozpogodzeń.

Temperatura minimalna od 10 st. C do 13 st. C, miejscami na Podlasiu oraz w rejonach podgórskich Karpat około 8 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w rejonach podgórskich Beskidów nad ranem porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Beskidach porywy wiatru do 55 km/h.

Pogoda we wtorek. W części kraju powrót upałów

We wtorek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i w centrum, głównie po południu, miejscami przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 23 st. C, 24 st. C na północy, około 26 st. C w pasie centralnym oraz w rejonach podgórskich do 28 st. C, 29 st. C i lokalnie 30 st. C na południu; chłodniej na Suwalszczyźnie oraz wybrzeżu, około 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach oraz Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda dla stolicy. We wtorek zrobi się cieplej

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

We wtorek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.