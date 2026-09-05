Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega fenomen targów sztuki w formule hotelowej

Jakie niekonwencjonalne dzieła, prezentują polskie galerie. na Art Fair 2026

W jaki sposób prace światowych ikon, jak Andy Warhol, dialogują z polską sceną artystyczną.

Jaką historię, od symbolu modernizmu po ślady Powstania, kryją mury legendarnego Prudentialu., dziś Hotelu Warszawa

Hotel Warszawa Art Fair to pierwsze w Polsce targi sztuki współczesnej w formule hotelowej, inspirowanej przez takie międzynarodowe prezentacje sztuki, jak Gramercy International Art Fair w hotelu Gramercy w Nowym Jorku czy Felix Art Fair w hotelu Hollywood Roosevelt w Los Angeles.

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Najliczniej w Hotelu Warszawa reprezentowane są polskie galerie. Olszewski Gallery przedstawia rysunki i szkice Wojciecha Fangora z lat 60. i 70. – niezwykle interesujące studia artysty do jego najsłynniejszych op-artowych obrazów, które przyniosły mu światową sławę. Jak pisał artysta, rysunek pozwalał mu wejść „w głąb struktury świata”, dzięki czemu torował drogę jego śmiałym malarskim eksperymentom, które z sukcesem prezentował na indywidualnej wystawie w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku w 1970 r.

Fangor jest też głównym bohaterem ekspozycji berlińsko-holenderskiej GNYP Gallery.

Artyści, których prace możemy oglądać na jubileuszowych targach Hotel Warszawa Air Fair nie działają czysto komercyjnie, ale reprezentują wysoki poziom artystyczny.

Krupa Gallery prezentuje serię „The Polish Collage” Poli Dwurnik – kolażowych obrazów tworzonych przez artystkę ze znaczków pocztowych z całego świata, z których buduje własne narracje. W hotelowym pokoju zawisły ukończone prace. A w łazience w wannie można zobaczyć moczące się w wodzie kartki i koperty ze znaczkami, czyli materiały, z których dopiero powstaną następne prace.

W przestrzeni zajmowanej przez ArtAround Gallery najciekawsze prace Agnieszki (Agi) Swobody kryją się w łazience. Ścianę dekoruje w niej olejny obraz „Zależność”, a z wanny wychyla żartobliwy obiekt „Królowa małp”. Obydwie prace z przymrużeniem oka mówią o wspólnych cechach ludzkiej i zwierzęcej natury.

Ptaki Joanny Rajkowskiej, local_30 Foto: Monika Kuc

Z kolei barwny obraz Joanny Rajkowskiej zawieszony nad hotelowym łóżkiem w pokoju, zajmowanym przez galerię lokal_30, snuje mitologizującą opowieść o pokrewieństwie ludzi i ptaków.

Marcin Janusz łączy malarstwo z niekonwencjonalnymi materiałami. Galeria LETO pokazuje m.in. jego pejzażową „Górę lodową”, uformowaną na płótnie z lukru i farb, czy bliższe obiektom surrealizujące „Kałuże marzeń”.

Natomiast obiekty i instalacje Krzysztofa Franaszka, eksponowane przez Le Guern Gallery, intrygują grą światła w abstrakcyjnych formach z różnych materiałów, wykorzystującą naturalne, jak i sztuczne oświetlenie.

Jeden z obiektów Krzysztofa Franaszka, Le Guern Gallery Foto: Monika Kuc

Andy Warhol i inne atrakcje

W programie artystycznych prezentacji towarzyszących uwagę przykuwają wybrane prace Andy Warhola, które zapraszają na obszerną wystawę pioniera pop-artu „Andy Warhol. Od linii do legendy” w Pałacu Sztuki w Krakowie. W Hotelu Warszawa możemy zobaczyć: „Cow (Purple)” (1977), „Mao” (1973), „Joan Robbins” (1983), „Easter Eggs” (1982), czyli serigrafię, kserokopię, przykłady wykorzystania polaroidowych zdjęć, które poruszają wyobraźnię, zachęcając do odwiedzenia również Krakowa, gdzie wystawiono ponad 50 oryginalnych prac Warhola, pochodzących w większości ze światowych prywatnych kolekcji.

Czytaj więcej Kultura Jak Andy Warhol stworzył własną legendę Wystawa „Andy Warhol. Od linii do legendy” w krakowskim Pałacu Sztuki prezentuje ponad 50 oryginalnych rysunków, serigrafii, polaroidów, plakatów,...

W sobotę i niedzielę warto dołączyć także do autorskich oprowadzań po Art Fair: Anny Sańczuk z magazynu „K MAG”, krytyka architektury Jarosława Trybusia, Karoliny Plinty z magazynu „Szum” i Alka Hudzika z „Mint Magazine”. Na gości targów czekają też dodatkowe, niespodziewane atrakcje, jak np. wizyta w showroomie w pokoju 103, gdzie Lenovo zaprasza do udziału w immersyjnej artystycznej instalacji, wykorzystującej AI, ale umożliwiającej też kontakt z realną przewodniczką, więc jesteśmy tu nie tylko uczestnikami technologicznego eksperymentu, ale możemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek we współczesnym świecie.

Historia Prudentialu i Hotelu Warszawa

Hotel Warszawa przy pl. Powstańców Warszawy (przed wojną Plac Napoleona) mieści się w murach legendarnego budynku Prudentialu, zaprojektowanego w latach 1931–1933 przez architekta Marcina Weinfelda, a oddanego do użytku w 1934 r. Był wówczas najwyższym budynkiem w Polsce (17 pięter) i drugim najwyższym w Europie. Jego smukłą sylwetką w stylu art déco inspirowały nowojorskie drapacze chmur. A wzmacniała go nowatorska konstrukcja stalowa, oparta na żelbetowych fundamentach, opracowana przez inżynierów Stefana Bryłę i Wenczesława Poniża.

Wieżowiec pełnił przed wojną funkcję mieszkalno-biurową. Dolne kondygnacje zajmowały biura, w tym oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential oraz Wydziału Handlowego Poselstwa Hiszpanii. W górnej części znajdowały się luksusowe apartamenty. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 26 sierpnia 1939 r., z eksperymentalnego studia telewizyjnego Polskiego Radia nadano pierwszą w polskiej historii audycję telewizyjną oraz wyemitowano film „Barbara Radziwiłłówna” oraz kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej.

W czasie II wojny światowej Prudential stał się jednym z pierwszych celów niemieckiego ostrzału artyleryjskiego. Podczas Powstania Warszawskiego z jego okien powstańcy ostrzeliwali zajęty przez Niemców gmach Poczty Głównej. 28 sierpnia 1944 r. budynek został trafiony gigantycznym pociskiem z niemieckiego moździerza Karl-Gerät. Choć konstrukcja odchyliła się od pionu, dzięki solidnej stalowo-żelbetowej ramie nie zawaliła się.

Czytaj więcej Malarstwo Dom Wojciecha Fangora zmieni się w muzeum Samorząd województwa mazowieckiego zakupił dom i pracownię światowej sławy artysty Wojciecha Fangora i jego żony Magdaleny Shummer-Fangor w dawnym...

Po wojnie pierwszy poważny remont budynku przeprowadzono w latach 1950–1954, dostosowując jego bryłę budynku do założeń realizmu socjalistycznego i przekształcając w Hotel Warszawa z ciężką granitową fasadą i herbem Warszawy. Ponowną gruntowną modernizację przeszedł w XXI wieku. W latach 2010–2018 usunięto podczas niej socrealistyczne detale, odnowiono fasadę, przywrócono elementy modernistyczne, a wnętrza dostosowano do współczesnych standardów. W listopadzie 2018 r. luksusowy, pięciogwiazdkowy Hotel Warszawa został ponownie otwarty.