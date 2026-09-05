Na pokazach lotniczych Athens Flying Week w Tanagrze rozbił się grecki myśliwiec F-4 Phantom
Informacje o zdarzeniu podała agencja Reutera, która powołała się na przedstawiciela greckich sił powietrznych.
Jako pierwszy o katastrofie samolotu wojskowego poinformował publiczny nadawca ERT. Na opublikowanym przez stację nagraniu widać było słup czarnego dymu, unoszący się w odległości kilkuset metrów od widzów obserwujących pokazy. Na miejscu zdarzenia dwa śmigłowce prowadziły akcję gaśniczą.
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Informator Reutera zaznaczył, że tuż po wypadku nie było jasne, co stało się z pilotami, brakowało także pewności, czy wśród publiczności są osoby poszkodowane.
Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według ERT, widzowie pokazów zostali poproszeni o opuszczenie terenu.
Katastrofa F-4 na pokazach lotniczych Athens Flying Week w pobliżu Aten
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