Informacje o zdarzeniu podała agencja Reutera, która powołała się na przedstawiciela greckich sił powietrznych.

Katastrofa na pokazach w Tanagrze. Rozbił się samolot F-4 Sił Powietrznych Grecji

Jako pierwszy o katastrofie samolotu wojskowego poinformował publiczny nadawca ERT. Na opublikowanym przez stację nagraniu widać było słup czarnego dymu, unoszący się w odległości kilkuset metrów od widzów obserwujących pokazy. Na miejscu zdarzenia dwa śmigłowce prowadziły akcję gaśniczą.

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Informator Reutera zaznaczył, że tuż po wypadku nie było jasne, co stało się z pilotami, brakowało także pewności, czy wśród publiczności są osoby poszkodowane.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według ERT, widzowie pokazów zostali poproszeni o opuszczenie terenu.

Katastrofa F-4 na pokazach lotniczych Athens Flying Week w pobliżu Aten

Katastrofa F-4 na pokazach lotniczych Athens Flying Week w pobliżu Aten

Foto: Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS