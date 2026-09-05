Informacje o zdarzeniu podała agencja Reutera, która powołała się na przedstawiciela greckich sił powietrznych.

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Katastrofa na pokazach w Tanagrze. Rozbił się samolot F-4 Sił Powietrznych Grecji

Jako pierwszy o katastrofie samolotu wojskowego poinformował publiczny nadawca ERT. Na opublikowanym przez stację nagraniu widać było słup czarnego dymu, unoszący się w odległości kilkuset metrów od widzów obserwujących pokazy. Na miejscu zdarzenia dwa śmigłowce prowadziły akcję gaśniczą.

Czytaj więcej Wypadki Katastrofa węgierskiego Gripena. Myśliwiec rozbił się w pobliżu Szolnoka Jeden z myśliwców Gripen należących do Węgierskich Sił Obronnych rozbił się w pobliżu Szolnoka – poinformował Péter Magyar. Według wstępnych inform...

Informator Reutera zaznaczył, że tuż po wypadku nie było jasne, co stało się z pilotami, brakowało także pewności, czy wśród publiczności są osoby poszkodowane.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według ERT, widzowie pokazów zostali poproszeni o opuszczenie terenu.