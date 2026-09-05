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Polityczna jesień prawicy. Impas może przełamać tylko prezydent

Afera Zondacrypto przysłoniła wiele problemów po prawej stronie sceny politycznej. W jesienny sezon prawica wchodzi nie tylko podzielona, ale i bez nowych pomysłów. Przełamać impas może tylko prezydent Nawrocki, który już w zasadzie to zasygnalizował.

Publikacja: 05.09.2026 16:10

Przełom sierpnia i września tradycyjnie oznaczał dla PiS początek nowego sezonu politycznego

Przełom sierpnia i września tradycyjnie oznaczał dla PiS początek nowego sezonu politycznego

Foto: PAP/Albert Zawada

Michał Kolanko

Przełom sierpnia i września tradycyjnie oznaczał dla PiS początek nowego sezonu politycznego. Jarosław Kaczyński wracał z urlopu i zabierał się do pracy, a wraz z nim cała partia. W ostatnich latach prezes PiS najczęściej spędzał urlop na Pomorzu Zachodnim. Nie wiemy, gdzie dokładnie wypoczywał w tym roku, ale jego pierwszy poważny powakacyjny komunikat dotyczył rozłamu w PiS, który ewidentnie jest sprawą, której Kaczyński poświęca swoją uwagę. – Dla ludzi, którzy odegrali bardzo dużą rolę w rozbiciu partii, nie ma mowy o wspólnej liście z PiS – powiedział Kaczyński, wyznaczając tym samym, może nieco podświadomie, ramy politycznej jesieni w swojej partii.

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