Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Stanowiska te piastował od 2023 r..

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Sławomir Ćwik ma zastąpić Mikołaja Dorożałę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Z informacji PAP wynika, że Dorożałę na stanowisku wiceministra klimatu zastąpi poseł Sławomir Ćwik. Według jednego ze źródeł poseł rozpocznie urzędowanie w MKiŚ od poniedziałku. Zmiana w kierownictwie resortu – według źródeł PAP – jest konsekwencją różnic w wizji i w ocenie działalności resortu między Dorożałą a ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską (szefową partii Unia Centrum oraz posłanką klubu Centrum). Według źródła PAP Dorożała „był namawiany do rezygnacji od kilku miesięcy”.

- Współpraca nie układała się od dłuższego czasu (...). Praca w resorcie wymaga współdziałania i realizowania wspólnej polityki klimatycznej, a nie działań indywidualnych – zauważył rozmówca PAP. Dodał, że Ćwik nie przejmie wprost dotychczasowych kompetencji swojego poprzednika, w tym obowiązków Głównego Konserwatora Przyrody.

Według źródeł PAP funkcję Głównego Konserwatora Przyrody ma objąć inna osoba.

Informacje o tym, że Sławomir Ćwik może zastąpić Dorożałę jako pierwszy podał portal Newsmax Polska.

Kim jest Sławomir Ćwik?

Sławomir Ćwik jest posłem X kadencji Sejmu, wybranym w 2023 r. z list Trzeciej Drogi w okręgu chełmskim (nr 7), gdzie zdobył 8004 głosy. W lutym br. został wiceprzewodniczącym Polski 2050; jeszcze w tym samym miesiącu wraz z grupą parlamentarzystów opuścił tę formację i współtworzył klub parlamentarny Centrum. Od lipca zasiada w zarządzie partii Unia Centrum, powołanej z połączenia Unii Europejskich Demokratów ze stowarzyszeniem Centrum Polska, któremu przewodzi szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska.

Z wykształcenia jest prawnikiem – ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.