Tkanina z Bayeux przewieziona została do Londynu w połowie lipca br. Gdy się tam znalazła, pierwsze oględziny nie wykazały żadnych widocznych zmian - relacjonowała Pegard. Później eksperci francuscy i brytyjscy zbadali dzieło dokładniej, „centymetr po centymetrze” - mówiła ministra.

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- Jeśli powiemy, że (tkanina) przybyła do Londynu w tym samym stanie, w jakim opuściła Bayeux, to sądzę, że niewiele się pomylimy - powiedziała Pegard.

Po przewiezieniu Tkaniny z Bayeux do Londynu wykryto pęknięcie dwóch nici

Wcześniej o „lekkich” i „niewielkich” pęknięciach tkaniny w dwóch miejscach poinformował dziennik „La Croix”, powołując się na wyniki oględzin ekspertów.

Specjaliści i obrońcy francuskiego dziedzictwa historycznego obawiali się, że transport wpłynie negatywnie i nieodwracalnie na stan tkaniny, której wypożyczenie stronie brytyjskiej zapowiedział w 2025 roku prezydent Francji Emmanuel Macron. Szef państwa podkreślił, że będzie to symbol bliskich stosunków między Paryżem i Londynem.

Tkanina z Bayeux będzie wystawiana w British Museum do lipca 2027 r.

Teraz zabytek będzie można oglądać w Muzeum Brytyjskim (British Museum) od 10 września br. do 11 lipca 2027 roku. Potem powróci on do Francji i poddany zostanie konserwacji, kilkakrotnie odkładanej.

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Tkanina z Bayeux to liczący ponad 70 metrów długości monumentalny, średniowieczny komiks. Składa się z 58 scen przedstawiających łącznie 626 postaci i 202 konie. Jest dziełem propagandowym, opowiadającym historię podboju anglosaskiego świata przez normańskiego diuka, Wilhelma. Punktem kulminacyjnym opowieści jest bitwa pod Hastings w 1066 r., która zmieniła historię Wysp Brytyjskich i Europy.