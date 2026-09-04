Na oficjalnej stronie Białego Domu pojawiła się sekcja Arcade z pięcioma prostymi grami inspirowanymi klasycznymi tytułami. Każda z nich nawiązuje do jednego z elementów programu Trumpa – od polityki migracyjnej po oszczędności dla dzieci i żywienie.

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Tom Homan ściga migrantów, a gracz buduje mur

Najwięcej kontrowersji wzbudza „Rio Run”, wariacja na temat popularnego „Snake'a”. Gracz kieruje cyfrową wersją Toma Homana, odpowiedzialnego w administracji Trumpa za politykę graniczną, i ściga migrantów przedstawionych na planszy w różnych kolorach skóry. Plansza symbolizuje Rio Grande na granicy USA z Meksykiem.

Druga gra, „Build the Wall”, przypomina Tetrisa. Zamiast usuwać kolejne linie, użytkownik układa fragmenty muru granicznego. Towarzyszy temu komunikat wzywający do ochrony granicy przed „nadciągającą hordą”.

Pozostałe trzy gry nie dotyczą bezpośrednio migrantów. W „Supply Line” trzeba sortować produkty spożywcze zgodnie z założeniami programu „Make America Healthy Again”. „Flappy Bill” polega na prowadzeniu bielika niosącego ustawę nad Waszyngtonem, a w „Trump Savings Tycoon” gracz zbiera spadające z nieba pieniądze i zasila nimi konta oszczędnościowe dla dzieci.

Organizacje praw człowieka: „To nie jest gra”

Projekt spotkał się z krytyką organizacji zajmujących się prawami migrantów. America Garcia Grewal z Frontera Federation stwierdziła, że administracja od lat „gra ludzkim życiem”, a teraz dosłownie zrobiła z tego grę komputerową. Adriana Jasso z AMIGOS San Diego Community oceniła, że projekt pokazuje brak powagi wobec sytuacji, w której ludzie umierają w ośrodkach detencyjnych.

Biały Dom broni projektu. W odpowiedzi przesłanej AFP przekazał, że szuka nowych sposobów opowiadania o osiągnięciach prezydenta w formie, która ma trafiać do Amerykanów. Administracja przedstawia Arcade jako element „kultury zabawy i zwyciężania”, przeciwstawianej polityce Demokratów.

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Serwis promowano w mediach społecznościowych animacjami nawiązującymi do konsol Xbox, PlayStation i Nintendo. W jednym z nagrań charakterystyczne logo Segi zmienia się w napis „MAGA”. Na oficjalnym koncie Białego Domu pojawiły się też hasła: budować mur, deportować i zasilać konta oszczędnościowe Trumpa.

Nowy projekt wpisuje się w sposób prowadzenia komunikacji przez administrację Trumpa. Biały Dom publikował wcześniej filmy z deportacji z muzyką pop, a także nagrania w stylu ASMR pokazujące m.in. kajdanki. Część artystów protestowała przeciwko wykorzystywaniu ich utworów w takich materiałach.

Gry zostały uruchomione w czasie zaostrzenia polityki migracyjnej administracji. W lipcu służby ICE zatrzymywały średnio ponad 1580 osób dziennie, a ponad 800 z nich nie miało kryminalnej przeszłości. Biały Dom naciska na służby, by liczba zatrzymań sięgała 2 tys. dziennie.