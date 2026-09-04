Sondaż Instytutu Publicus wykazał, że 61 proc. Węgrów opowiada się za przyjęciem nowej konstytucji, podczas gdy 24 proc. chciałoby zachowania obecnej ustawy zasadniczej – poinformował w piątek dziennik „Nepszava”.

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Reforma konstytucyjna na Węgrzech

Premier Peter Magyar zapowiedział w czerwcu, że jego gabinet rozpocznie jesienią reformę konstytucyjną, a referendum ws. przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata.

Badanie Publicusa ujawniło też, że 27 proc. Węgrów uważa, że dopuszczalne jest wykorzystanie wszelkich środków prawnych, aby partia Tisza premiera Magyara mogła zdemontować system władzy stworzony przez byłego szefa rządu Viktora Orbana. 27 proc. twierdzi, że sposób, w jaki obecny rząd korzysta z posiadanej przez siebie większości dwóch trzecich głosów w parlamencie jest niedopuszczalny.

36 proc. badanych uznało działania Magyara za usprawiedliwione, podkreślając jednocześnie, że należy zachować szczególną ostrożność, by upewnić się, iż rząd wykorzystuje te narzędzia wyłącznie do uzdrowienia życia publicznego.

Prezydent András Baka w oczach Węgrów. Wyniki sondażu

W sondażu zapytano też o stosunek do mianowanego przez większość Tiszy prezydenta Andrása Baki, który zastąpił na urzędzie Tamása Sulyoka, usuniętego nominata Fideszu byłego premiera Orbana. 50 proc. ankietowanych uważa Bakę za odpowiedniego kandydata na stanowisko głowy państwa. 20 proc. uznało go za nieodpowiedniego, a 30 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-25 sierpnia 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych z udziałem 1006 osób.