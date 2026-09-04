Sejm w piątek nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Do ponownego uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorujący ten rynek.

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„Najpierw PiS bronił kolejnych wet Prezydenta Nawrockiego, uniemożliwiających uregulowanie rynku kryptowalut. Potem tygodniami obłudnie oskarżał państwo, że nie ochroniło Polaków. Dziś znów mieli wybór: bezpieczeństwo Polaków albo szemrane interesy kryptobiznesu. Wybrali. Kryptosrebrniki” – napisał w piątek Domański na platformie X. Zapowiedział, że „ciąg dalszy nastąpi”.

Sejm nie odrzucił weta do ustawy o kryptoaktywach

W piątkowym głosowaniu w sprawie odrzucenia trzeciego weta prezydenta udział wzięło 442 posłów. Większość 3/5 wynosiła 266 głosów. Za odrzuceniem weta głosowało 241 posłów, 198 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek ją podpisać.

Prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował przepisy rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązać problem „z uporem maniaka uprawia walkę z »kryptocieniem«”. Przy wcześniejszych wetach Nawrocki argumentował, że zaproponowane przez rząd przepisy nadmiernie regulują rynek i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przeciwnego zdania była strona rządowa, która argumentowała, że nowe regulacje mają pomóc w walce z nadużyciami na tym rynku oraz chronić konsumentów.

Zawetowana w czerwcu ustawa różniła się od poprzednich wersji jedną poprawką Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), we współpracy z ministrem finansów, miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Poparcia parlamentu nie uzyskało 14 innych poprawek prezydenta.

Ustawa o kryptoaktywach miała wdrożyć unijne przepisy MiCA

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje rynek kryptoaktywów. Na mocy nowych przepisów Komisja Nadzoru Finansowego miałaby sprawować nadzór nad tym rynkiem. MiCA wymaga, by podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów posiadały odpowiednie zezwolenie.

Unijne rozporządzenie pozostawia państwom członkowskim kompetencję do wyznaczenia właściwych organów odpowiedzialnych za wydawanie takich zezwoleń i nadzór nad rynkiem. W Polsce taki organ nie został dotychczas wyznaczony, a KNF, która ma pełnić tę funkcję, nie może obecnie wydawać zezwoleń MiCA. Tym samym krajowe podmioty nie mogą uzyskać w Polsce zezwolenia na prowadzenie działalności objętej MiCA. Możliwa jest natomiast transgraniczna działalność w Polsce podmiotów, które uzyskały zezwolenie w innym państwie członkowskim UE.