Nowe kolekcjonerskie jednodolarówki można kupić w rolkach po 25 sztuk za 61 dol. lub w specjalnych torbach po 100 sztuk za 154,5 dol. Sprzedaż ruszyła tuż po południu i – jak wynika ze strony US Mint – zainteresowanie jest na tyle duże, że aby wejść na stronę trzeba odczekać w wirtualnej kolejce. Nieco ponad pół godziny po rozpoczęciu sprzedaży szacowany czas oczekiwania w kolejce wynosił 37 minut.

Foto: US Mint

Pamiątkowa moneta przedstawia na awersie twarz prezydenta Trumpa oraz napis „Liberty (wolność) 1776-2026”, a na rewersie jest Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych z liczbą 250 wpisaną we flagę oraz standardowy napis „United States of America, One Dollar”.

Mimo złotego koloru monety nie zawierają złota i są zrobione głównie z miedzi z niewielką domieszką cynku, manganu i niklu.

Złote monety z wizerunkiem Donalda Trumpa na sprzedaż. Banknotów nie będzie

Pierwotnie ministerstwo finansów USA planowało również wyemitować 250-dolarowy banknot z podobizną Trumpa, lecz nie zdołało przekonać Kongresu do zmiany prawa zabraniającego umieszczania wizerunków żyjących ludzi na pieniądzach. Lukę znaleziono w ustawie z 2020 r. na temat 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości, która zdaniem administracji Trumpa pozwala na emisję nowych monet honorujących jubileusz USA.

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Jest to już kolejna inicjatywa administracji Trumpa umieszczająca jego imię lub wizerunek na oficjalnych dokumentach i obiektach. Wcześniej wizerunek Trumpa trafił do specjalnych pamiątkowych edycji paszportów z okazji 250-lecia niepodległości. Podobiznami Trumpa ozdobiono też szereg budynków rządowych poszczególnych resortów.

Trump widnieje też na „złotych kartach”, które mają gwarantować prawo stałego pobytu w USA za wpłatę 1 mln dol. Nazwiskiem Trumpa opatrzono do tego m.in. portal z lekami na receptę oraz konta inwestycyjne dla nowo narodzonych dzieci. W ubiegłym tygodniu lotnisko w Palm Beach zmieniło nazwę na lotnisko im. Donalda J. Trumpa, choć była to decyzja władz stanowych Florydy.

Wiele z tych inicjatyw było krytykowanych przez Demokratów, którzy oskarżają Trumpa i jego Partię Republikańską o promocję kultu jednostki i czynią porównania do Korei Północnej. Starali się też zablokować emisję monety, lecz ich projekt ustawy nie został poddany pod głosowanie.