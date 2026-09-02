Nowe kolekcjonerskie jednodolarówki można kupić w rolkach po 25 sztuk za 61 dol. lub w specjalnych torbach po 100 sztuk za 154,5 dol. Sprzedaż ruszyła tuż po południu i – jak wynika ze strony US Mint – zainteresowanie jest na tyle duże, że aby wejść na stronę trzeba odczekać w wirtualnej kolejce. Nieco ponad pół godziny po rozpoczęciu sprzedaży szacowany czas oczekiwania w kolejce wynosił 37 minut.

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Foto: US Mint

Pamiątkowa moneta przedstawia na awersie twarz prezydenta Trumpa oraz napis „Liberty (wolność) 1776-2026”, a na rewersie jest Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych z liczbą 250 wpisaną we flagę oraz standardowy napis „United States of America, One Dollar”.

Mimo złotego koloru monety nie zawierają złota i są zrobione głównie z miedzi z niewielką domieszką cynku, manganu i niklu.

Złote monety z wizerunkiem Donalda Trumpa na sprzedaż. Banknotów nie będzie

Pierwotnie ministerstwo finansów USA planowało również wyemitować 250-dolarowy banknot z podobizną Trumpa, lecz nie zdołało przekonać Kongresu do zmiany prawa zabraniającego umieszczania wizerunków żyjących ludzi na pieniądzach. Lukę znaleziono w ustawie z 2020 r. na temat 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości, która zdaniem administracji Trumpa pozwala na emisję nowych monet honorujących jubileusz USA.

Jest to już kolejna inicjatywa administracji Trumpa umieszczająca jego imię lub wizerunek na oficjalnych dokumentach i obiektach. Wcześniej wizerunek Trumpa trafił do specjalnych pamiątkowych edycji paszportów z okazji 250-lecia niepodległości. Podobiznami Trumpa ozdobiono też szereg budynków rządowych poszczególnych resortów.

Trump widnieje też na „złotych kartach”, które mają gwarantować prawo stałego pobytu w USA za wpłatę 1 mln dol. Nazwiskiem Trumpa opatrzono do tego m.in. portal z lekami na receptę oraz konta inwestycyjne dla nowo narodzonych dzieci. W ubiegłym tygodniu lotnisko w Palm Beach zmieniło nazwę na lotnisko im. Donalda J. Trumpa, choć była to decyzja władz stanowych Florydy.

Wiele z tych inicjatyw było krytykowanych przez Demokratów, którzy oskarżają Trumpa i jego Partię Republikańską o promocję kultu jednostki i czynią porównania do Korei Północnej. Starali się też zablokować emisję monety, lecz ich projekt ustawy nie został poddany pod głosowanie.