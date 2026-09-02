Statki w Cieśninie Ormuz
„Teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormuz na CIEŚNINĘ TRUMPA???” – zapytał prezydent w krótkim wpisie na platformie społecznościowej Truth Social. „Tak jak sama Ameryka, byłaby ona »gorętsza« niż kiedykolwiek wcześniej!” – dodał, tradycyjnie „dziękując za uwagę poświęconą tej kwestii”.
Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W przeszłości wielokrotnie ogłaszał, że Iran, atakujący statki przepływające przez Ormuz, nie kontroluje tego szlaku wodnego. Podnosił wówczas jako argument m.in. to, że część statków przepływa przez cieśninę trasą wyznaczoną przez siły USA.
Według ministra energii Chrisa Wrighta w poniedziałek przez Ormuz przedostały się tankowce przewożące 17 mln baryłek ropy naftowej, co było największą ilością od przełomu lutego i marca, gdy rozpoczęła się wojna z Iranem. Przed tym konfliktem średnia ilość wynosiła około 20 mln baryłek dziennie.
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Według władz Arabii Saudyjskiej w poniedziałkową noc ostrzelano saudyjski tankowiec, a w wyniku tego uderzenia zginęło dwóch członków załogi.
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