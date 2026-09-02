O wybuchach i pożarze na terenie fabryki położonej w pobliżu miasta Perm poinformował kanał Telegram Exilenova+, który opublikował zdjęcia i nagrania wideo. Atak potwierdziło także Ministerstwo ds. Nadzwyczajnych Rosji. Pożar miał objąć 2,1 tys. m kw. jednej z hal produkcyjnych.

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Cios w strategiczny projekt Kremla. To tu powstają silniki

W fabryce Proton-PM produkowane są silniki rakietowe, m.in. do rakiet kosmicznych Angara, które są używane przez rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne do wynoszenia w kosmos satelitów, w tym m.in. satelitów konstelacji Rasswiet. Ma ona być rosyjskim odpowiednikiem systemu Starlink.

15 sierpnia ukraińskie rakiety Flamingo zaatakowały centrum rakietowo-kosmiczne Progress w obwodzie samarskim, które również jest zaangażowane w rozmieszczanie satelitów konstelacji Rasswiet.

Druga seria rosyjskich satelitów komunikacyjnych Rasswiet nie zdołała osiągnąć planowanej wysokości operacyjnej, co stanowi kolejny cios dla prób stworzenia przez Moskwę odpowiednika systemu internetu satelitarnego Starlink – poinformował w opublikowanym we wtorek raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Głębokie uderzenie 1500 km od granicy. Celów w Permie jest więcej

Perm jest oddalony o ok. 1,5 tys. km od granic Ukrainy. 21 sierpnia została zaatakowana znajdująca się tam rafineria, będąca jedną z największych w Rosji – jej roczne moce przetwarzania ropy naftowej wynoszą 13 mln ton, zarówno na potrzeby cywilne, jak i wojskowe.