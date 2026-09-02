Nasilają się akty dywersji w Polsce, ale również w Niemczech. Jak to rozumieć?

To jest efekt wejścia Rosji w kolejną fazę, bardziej agresywną, wojny hybrydowej przeciwko Europie. Nie traktowałbym już tych zdarzeń jako zbioru przypadków. Oczywiście każde z nich wymaga osobnego postępowania dochodzeniowo-śledczego i dowodowego, ale już widzimy, że możemy mieć tych zamachów znacznie więcej. Wzorzec jest czytelny: presja na infrastrukturę krytyczną, logistykę wsparcia Ukrainy, przemysł obronny, transport, energetykę i odporność społeczną. To jest właśnie konfrontacja, o której mówiłem trzy lata temu. W grudniu 2023 r. wskazałem, że państwa wschodniej flanki NATO mają trzy lata na przygotowanie się do konfrontacji. Nie chodziło o efektowną prognozę, tylko o ciągłość myśli strategicznej państwa: o zdolność rozpoznania ryzyka, przygotowania instytucji i utrzymania odporności, zanim zagrożenie stanie się oczywiste dla wszystkich.