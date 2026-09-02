Zaorski został wprowadzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do budynku, w którym znajduje się wydział zamiejscowy delegatury ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Dziennikarzom powiedział: „Jestem poszkodowany”.

Prokuratura Generalna w środę poinformowała o zatrzymaniu kolejnych trzech osób ws. Zondacrypto. „Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – J.W. oraz A.P. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali natomiast R.Z.” – wskazała Prokuratura Generalna.

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział podczas konferencji prasowej, że zatrzymani mogą mieć informacje nt. zaginięcia Sylwestra Suszka.  

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Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej
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Afera Zondacrypto. Żurek: troje zatrzymanych dużo wie o zaginięciu Sylwestra Suszka