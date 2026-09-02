Inwestor giełdowy Rafał Zaorski (C) doprowadzany do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach
Zaorski został wprowadzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do budynku, w którym znajduje się wydział zamiejscowy delegatury ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Dziennikarzom powiedział: „Jestem poszkodowany”.
Prokuratura Generalna w środę poinformowała o zatrzymaniu kolejnych trzech osób ws. Zondacrypto. „Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – J.W. oraz A.P. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali natomiast R.Z.” – wskazała Prokuratura Generalna.
Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział podczas konferencji prasowej, że zatrzymani mogą mieć informacje nt. zaginięcia Sylwestra Suszka.
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W ramach śledztwa w sprawie Zondacrypto trwają przeszukania w PKOl i UOKiK. Działania realizowane są na polecenie prokuratury przez Centralne Biuro...
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