Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jak informuje RMF FM, zatrzymany to 19-letni Polak. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów dotyczących jego zatrzymania ani okoliczności zbrodni. Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu asp. Ewelinę Karpińską, przy zatrzymanym mężczyźnie znaleziono nóż i młotek.

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Morderstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Nóż i młotek przy zatrzymanym mężczyźnie

– Podczas kontroli, zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka, funkcjonariusze znaleźli nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku było typowane jako narzędzie zbrodni. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany – powiedziała asp. Karpińska.

Mężczyznę, stojącego na skraju lasu, zauważyli funkcjonariusze policji po przyjechaniu na miejsce. Odpowiadał on rysopisowi, wytypowanemu na podstawie analizy monitoringu.

– Zatrzymany to 19-letni mieszkaniec powiatu kędzierzyńskiego. Na ten moment ma on status osoby podejrzewanej, nie wydano jeszcze postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zostanie ono wydane, o ile będą ku temu podstawy, po otrzymaniu ekspertyz, które zostały zlecone w trybie pilnym – przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, prok. Stanisław Bar. Jak dodał, we wnętrzu plecaka zatrzymanego mężczyzny ujawniono ślady, które mogła zostawić krew. Trwają także ekspertyzy, których celem jest identyfikacja śladów genetycznych i biologicznych na domniemanych narzędziach zbrodni.

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Morderstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Kobieta miała rany głowy

Do zabójstwa doszło 28 sierpnia w godzinach popołudniowych, w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla. Zwłoki kobiety znalazł przypadkowy mężczyzna, który spacerował po lesie.

Śledczy ustalili, że ofiara mieszkała na pobliskim osiedlu Żabieniec. Jej ciało znajdowało się w odległości kilkuset metrów od domu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latka zginęła w wyniku uderzeń w głowę. Kobieta miała rany tłuczone. Ofiara miała również ranę w okolicy biodra. Prawdopodobnie zadano ją ostrym narzędziem.

Policja przez kilka dni prowadziła poszukiwania sprawcy. Funkcjonariusze apelowali również do kierowców, którzy 28 sierpnia między godz. 14 a 20 przejeżdżali w pobliżu miejsca znalezienia ciała.

Policja szukała nagrań z wideorejestratorów

Szczególne znaczenie dla śledczych mogły mieć nagrania z kamer samochodowych. Policjanci prosili o ich przekazywanie nawet w sytuacji, gdy właściciele wideorejestratorów nie zauważyli na nagraniu niczego podejrzanego.

Apel dotyczył kierowców poruszających się w rejonie osiedla Żabieniec, pobliskich ogródków działkowych oraz centrum handlowego Odrzańskie Ogrody.

Dodatkowi policjanci skierowani do Kędzierzyna-Koźla

W związku ze sprawą do Kędzierzyna-Koźla skierowano dodatkowych funkcjonariuszy. Ich zadaniem było zarówno poszukiwanie sprawcy, jak i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.