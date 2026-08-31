Funkcjonariusz, który kierował radiowozem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
Do zbrodni doszło 28 sierpnia w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla.
Spacerujący mężczyzna znalazł zwłoki 49-letniej kobiety. Według wstępnych ustaleń śledztwa przyczyną jej śmierci były rozległe rany głowy.
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Policja znalazła prawdopodobnie ciało poszukiwanego 19-latka podejrzewanego o zabójstwo swojej rówieśniczki i jednocześnie byłej partnerki. Ciało m...
W celu ustalenia tożsamości sprawcy policja zwraca się z apelem do kierowców, którzy tego dnia przejeżdżali przez rejon osiedla Żabieniec, pobliskich ogródków działkowych oraz centrum handlowego Odrzańskie Ogrody i posiadają nagrania z kamer samochodowych.
Jak zaznaczają policjanci, ważne są wszystkie nagrania, nawet te, na których właściciele kamer nie zauważyli nic niepokojącego.
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Funkcjonariusz ze śródmiejskiej komendy, idąc rano do pracy, był świadkiem ataku na kobietę przy Placu Konstytucji w Warszawie. Napastnik bił ją pi...
Nagrania można przekazać policjantom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na adres e-mail: kryminalny@op.policja.gov.pl. Możliwy jest też kontakt telefoniczny pod numerem 47 8642202.
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