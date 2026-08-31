Do zbrodni doszło 28 sierpnia w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla.

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49-letnia kobieta została znaleziona martwa w lesie w Kędzierzynie-Koźlu

Spacerujący mężczyzna znalazł zwłoki 49-letniej kobiety. Według wstępnych ustaleń śledztwa przyczyną jej śmierci były rozległe rany głowy.

W celu ustalenia tożsamości sprawcy policja zwraca się z apelem do kierowców, którzy tego dnia przejeżdżali przez rejon osiedla Żabieniec, pobliskich ogródków działkowych oraz centrum handlowego Odrzańskie Ogrody i posiadają nagrania z kamer samochodowych.

Policja prosi kierowców o nagrania z wideorejestratorów po zabójstwie 49-latki

Jak zaznaczają policjanci, ważne są wszystkie nagrania, nawet te, na których właściciele kamer nie zauważyli nic niepokojącego.

Nagrania można przekazać policjantom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na adres e-mail: kryminalny@op.policja.gov.pl. Możliwy jest też kontakt telefoniczny pod numerem 47 8642202.