W syryjskich paszportach biometrycznych pozostawiono znak wodny fotografa
Syryjski paszport liczy 48 stron, na których umieszczono m.in. grafiki przedstawiające zabytki i charakterystyczne miejsca kraju. Na stronach 34–35 znalazła się ilustracja słynnego suku al-Hamidiyah, zabytkowego krytego bazaru znajdującego się w centrum Damaszku.
Okazało się, że właśnie w tym miejscu syryjskiego paszportu użyto zdjęcia ze znakiem wodnym, na co zwrócili uwagę użytkownicy serwisu Reddit. Na grafice widać ścianę bazaru z napisem „WASEEM ASMAR PHOTOGRAPHY”. To znak wodny syryjskiego fotografa Waseema Asmara, którego zdjęcie najprawdopodobniej posłużyło jako podstawa do wykonania paszportowej ilustracji.
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Najwyraźniej podczas projektowania dokumentu nikt nie zauważył napisu lub nie zadbał o jego usunięcie. Nie wiadomo, czy fotografia została wykorzystana za zgodą autora.
Ten model paszportu wprowadzono do obiegu 20 sierpnia 2023 r., jeszcze za rządów Baszara al-Asada. Według unijnego rejestru PRADO paszporty tego wzoru nadal są ważne, co oznacza, że znak wodny pozostanie w dokumentach do czasu ich wycofania lub utraty ważności.
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