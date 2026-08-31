Syryjski paszport liczy 48 stron, na których umieszczono m.in. grafiki przedstawiające zabytki i charakterystyczne miejsca kraju. Na stronach 34–35 znalazła się ilustracja słynnego suku al-Hamidiyah, zabytkowego krytego bazaru znajdującego się w centrum Damaszku.

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W paszporcie znalazła się ilustracja ze znakiem wodnym fotografa

Okazało się, że właśnie w tym miejscu syryjskiego paszportu użyto zdjęcia ze znakiem wodnym, na co zwrócili uwagę użytkownicy serwisu Reddit. Na grafice widać ścianę bazaru z napisem „WASEEM ASMAR PHOTOGRAPHY”. To znak wodny syryjskiego fotografa Waseema Asmara, którego zdjęcie najprawdopodobniej posłużyło jako podstawa do wykonania paszportowej ilustracji.

Najwyraźniej podczas projektowania dokumentu nikt nie zauważył napisu lub nie zadbał o jego usunięcie. Nie wiadomo, czy fotografia została wykorzystana za zgodą autora.

Paszporty z błędem nadal są ważne

Ten model paszportu wprowadzono do obiegu 20 sierpnia 2023 r., jeszcze za rządów Baszara al-Asada. Według unijnego rejestru PRADO paszporty tego wzoru nadal są ważne, co oznacza, że znak wodny pozostanie w dokumentach do czasu ich wycofania lub utraty ważności.