Za realizację projektu Cristo del Embalse odpowiada grupa biznesowa Montecielo. Inwestycja powstaje w pobliżu zbiornika Peñol-Guatapé i słynnej skały Piedra del Peñol. Oprócz rzeźby w tym miejscu zaplanowano również galerię o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, w której znajdzie się 76 lokali handlowych, restauracje oraz przestrzenie przeznaczone dla odwiedzających.

Reklama Reklama

Kompleks ma przyciągnąć miliony turystów

Jak donosi portal Teleantioquia, monument ma symbolizować odrodzenie El Peñol po zalaniu dawnego centrum miejscowości w związku z utworzeniem zbiornika wodnego. W latach 1978–1979, już po napełnieniu zbiornika, mieszkańcy przenieśli się w nowe miejsce. Ta historia ma stanowić jeden z najważniejszych elementów całego przedsięwzięcia.

Otwarcie centrum handlowego i resortu zaplanowano na styczeń 2027 roku. Kolejka linowa ma zostać uruchomiona w grudniu tego samego roku, natomiast rzeźba powinna być gotowa w 2029 roku. Konstrukcja zostanie wyposażona w windę umożliwiającą dostęp do jej wyższych poziomów.

Inwestorzy przewidują, że podczas pierwszych etapów realizacji projektu powstanie około 700 miejsc pracy. Zakładają też, że po ukończeniu całego kompleksu obiekt będzie odwiedzać nawet 3,5 mln osób rocznie. Lokalne władze liczą, że inwestycja rozwinie turystykę religijną i zachęci przyjezdnych do dłuższego pobytu w El Peñol. Jej budżet jest szacowany na 60 milionów dolarów.

Ogłoszenie rekordu dopiero po ukończeniu budowy

Według Księgi Rekordów Guinnessa najwyższym zarejestrowanym pomnikiem Jezusa jest obecnie 36-metrowa figura Chrystusa Króla w Świebodzinie. Kolumbijska rzeźba, jeśli osiągnie zapowiadaną wysokość, będzie znacznie wyższa. Ewentualny rekord zostanie jednak oficjalnie potwierdzony dopiero po zakończeniu inwestycji.

O tytuł największej figury Jezusa na świecie walczy również Armenia. Posąg wraz z cokołem ma mieć 77 metrów, co oznacza, że i tak będzie niższy od kolumbijskiej wersji. Realizacja w Armenii stoi jednak pod znakiem zapytania z uwagi na aresztowanie głównego sponsora i inicjatora inwestycji Gagika Tsarukyana. W samej Kolumbii realizowane są jeszcze inne projekty związane z budową monumentalnych pomników Chrystusa. Park Huilafrika Salvaje w Palermo promuje monumenty mierzące 60 i 80 metrów, z których jeden ma pomieścić nawet 500 osób.