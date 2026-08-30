Już od 35 lat V4 łączy Słowację, Czechy, Węgry i Polskę w dążeniu do realizacji wspólnych interesów oraz poszukiwaniu rozwiązań w sprawach bezpośrednio dotyczących naszego regionu i obywateli naszych państw. Łączy nas także bliskość geograficzna i wspólna historia oraz podobna droga rozwoju społeczno–gospodarczego, którą przebyły nasze kraje.

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Właśnie Słowacja zajmuje w Grupie Wyszehradzkiej szczególną pozycję, ponieważ jako jedyna sąsiaduje ze wszystkimi pozostałymi członkami ugrupowania. W Bratysławie znajduje się również siedziba Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który jest jedyną sformalizowaną instytucją V4.

Cztery filary wzajemnej współpracy

Na początku lipca już po raz siódmy objęliśmy roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Po okresie wyhamowania chcemy ponownie ożywić współpracę w ramach Wyszehradu, nadając jej nowy impuls. Za każdym razem, gdy nasze kraje potrafiły występować wspólnie i jednomyślnie, przynosiło to konkretne efekty, korzystne dla naszego regionu i obywateli naszych krajów, ale też całej Unii Europejskiej.

Grupa Wyszehradzka nigdy nie zajmowała się wyłącznie sama sobą, ale zawsze starała się szukać możliwości budowania partnerstw wykraczających poza region

Chcemy nawiązać właśnie do tej pomyślnej współpracy, czego wyrazem jest także motto słowackiej prezydencji: „V4 dla silniejszej Europy” Stąd też nasz program opiera się na czterech podstawowych, wzajemnie powiązanych filarach, w których hasło to przekłada się na konkretne priorytety.

* Po pierwsze, chcemy się skupić na wzmocnieniu konkurencyjności krajów V4 i Unii Europejskiej jako całości. Fundamentem musi tu być sprawiedliwy nowy budżet Unii Europejskiej, wspierający dalsze niwelowanie różnic regionalnych poprzez realizację polityki spójności oraz odpowiednie wsparcie naszych krajowych rolników.

* Drugi filar stanowi poparcie dla rozszerzenia Unii Europejskiej jako ważnego narzędzia pozwalającego umacniać stabilność i dobrobyt w Europie. Skupimy się na koordynacji priorytetów krajów Grupy Wyszehradzkiej, tak, by proces rozszerzania w dalszym ciągu odbywał się zgodnie z zasadą oceny na podstawie zasług i bez zbędnej zwłoki, a jednocześnie w taki sposób, aby Unia Europejska oraz kraje kandydujące były do niego w pełni przygotowane.

* Trzecim istotnym aspektem słowackiego przewodnictwa jest także współpraca sektorowa w praktyce. Członków Grupy Wyszehradzkiej łączy podobne podejście do kwestii nielegalnej migracji, konieczności rozwijania połączeń transportowych i współpracy w zakresie służby zdrowia.

* W czwartym filarze naszej prezydencji V4 skupiamy się na budowaniu kontaktów międzyludzkich.

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W dalszym ciągu chcemy również systematycznie wspierać działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który nie tylko łączy społeczności w krajach V4, ale także buduje więzi z Bałkanami Zachodnimi i naszymi sąsiadami na wschodzie.

Japonia – naturalny i długoletni partner Wyszehradu

Grupa Wyszehradzka nigdy nie zajmowała się wyłącznie sama sobą, ale zawsze starała się szukać możliwości budowania partnerstw wykraczających poza region. Dzisiaj jest silnym partnerem, czego świadectwem jest także zainteresowanie wspólnymi rozmowami ze strony krajów trzecich. Z zainteresowaniem tym regularnie spotykam się podczas rozmów z partnerami z zagranicy. Chcemy ten potencjał wykorzystać, organizując w ramach naszej prezydencji rozmowy na różnych szczeblach z partnerami z państw trzecich.

Po okresie wyhamowania chcemy ponownie ożywić współpracę w ramach Wyszehradu, nadając jej nowy impuls

Pierwszym takim wydarzeniem podczas naszego przewodnictwa jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów V4 z Japonią, które odbędzie się już 1 września 2026 r. na Słowacji. To, że naszym pierwszym partnerem będzie właśnie Japonia, z którą łączy nas najdłuższa tradycja współpracy, jeśli wziąć pod uwagę partnerów spoza Europy, to nie przypadek. Początki naszego regularnego dialogu politycznego sięgają 2003 r., a pierwsze spotkanie na szczeblu ministrów w formacie V4+ odbyło się w Brukseli w 2005 r. właśnie z tym azjatyckim liderem.

W ciągu dwóch dekad z okładem zbudowaliśmy relacje bazujące na wzajemnym zaufaniu, wspólnych wartościach demokratycznych, wspieraniu porządku międzynarodowego opartego na zasadach otwartej współpracy gospodarczej. Japonia należy do najważniejszych inwestorów w regionie Europy Środkowej. W krajach V4 działa ponad 900 japońskich spółek, za którymi idą nowoczesne technologie i dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

biogram Juraj Blanár słowacki polityk, inżynier i samorządowiec, parlamentarzysta, przewodniczący kraj żylińskiego, minister spraw zagranicznych i europejskich (od 2023)

Dla Słowacji relacja ta ma również szczególny wymiar. Już w 1993 r. współpraca z bankiem Nomura International znacząco pomogła w pierwszej emisji słowackich obligacji skarbowych i budowaniu rezerw walutowych nowo powstałego państwa. Dzisiaj słowacko–japońska współpraca gospodarcza wkracza w nowy etap. Inwestycja spółki Nippon Steel, przejmującej koszyckie zakłady hutnicze, ma sprawić, że staną się one kluczowym centrum jej działalności w Europie.

V4 dla silniejszej Europy

W czasach rosnącego znaczenia regionu Indo–Pacyfiku chcemy wraz z partnerami z V4 w dalszym ciągu rozwijać współpracę z Japonią w dziedzinie handlu, innowacji, badań naukowych, bezpieczeństwa i odporności łańcuchów dostaw. Japonia jest dla nas naturalnym partnerem, z którym chcemy pogłębiać konkretną, przynoszącą wzajemne korzyści współpracę.

Mam nadzieję, że rozmowy z Japonią potwierdzą znaczenie i potencjał współpracy w formacie V4+. Nawiązujemy do tego, co udało nam się osiągnąć przez ponad 35 lat od powstania Grupy, by zapewnić osiągnięcie kolejnych konkretnych efektów, korzystnych dla naszych krajów i ich obywateli. W trakcie naszego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej będziemy kontynuować te działania, realizując w ten sposób główny cel naszej prezydencji – V4 dla silniejszej Europy.