Wybrani w 2026 r. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra (C) Dariusz Szostek (P), Krystian Markiewicz (2L), Anna Korwin-Piotrowska (L) i Magdalena Bentkowska (2P). Na zdjęciu brakuje Marcina Dziurdy i Macieja Taborowskiego. Tylko troje spośród nich złożyło ślubowanie przed Prezydentem RP.
O oświadczeniu poinformowała w niedzielę jako pierwsza TVP Info. Opublikowała jego treść.
„Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, spowodowany bezprawnym niedopuszczaniem do orzekania czworga spośród prawidłowo wybranych w dniu 13 marca 2026 r. sędziów, stanowi przedmiot licznych wypowiedzi, także pochodzących od osób pełniących wysokie funkcje publiczne.
Wypowiedzi te nie mają i nie mogą mieć wpływu na naszą działalność orzeczniczą. Nie ma znaczenia, przez jaką większość sejmową sędzia został wybrany. Zgodnie z rotą ślubowania, które złożyliśmy, obejmując urząd sędziowski, służymy tylko Narodowi, jesteśmy niezawiśli i podlegamy wyłącznie Konstytucji. Każdy z nas indywidualnie wykonuje i będzie wykonywać swoje obowiązki z najwyższą starannością – całkowicie bezstronnie, kierując się wiedzą prawniczą i sumieniem sędziowskim" - czytamy w oświadczeniu.
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Sędziowie zaapelowali także „do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej”, by w zakresie swoich obowiązków i kompetencji jak najszybciej wykonały postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 r. (17392/26) poprzez dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r.
"Jest to niezbędne dla zapewnienia przestrzegania art. 194 ust. 1 Konstytucji. Będzie jednocześnie stanowić pierwszy krok do zażegnania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i odbudowy tej instytucji, kluczowej dla ochrony praw i wolności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej” - napisali nowi sędziowie TK.
Pod oświadczeniem podpisali się Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek oraz Maciej Taborowski. Czworo z nich nie złożyło ślubowania w obecności Prezydenta RP, co dla pezesa TK stanowi argument za niedopuszczaniem ich do orzekania.
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