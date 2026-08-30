Podczas zakończonej w piątek wizyty w Rosji abp Paul Richard Gallagher rozmawiał m.in. z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego. Moskwę odwiedził po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

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– Spotkania, które odbyliśmy w Moskwie z przedstawicielami różnych misji dyplomatycznych, służą umocnieniu inicjatywy Stolicy Apostolskiej na rzecz utrzymania otwartej drogi dialogu. Jesteśmy przekonani, że to właściwa droga i że izolowanie ludzi czy państw, mówiąc szczerze, nie pomaga – powiedział abp Gallagher w wywiadzie dla portalu Vatican News.

Szef dylomacji Watykanu z wizytą w Rosji. „Łączy nas troska o chrześcijan”

– Takie jest nasze stanowisko. Oczywiście każde państwo ma pełne prawo samodzielnie decydować o swojej strategii. Przyjeżdżając do Moskwy i robiąc to, czego inni w tej chwili nie robią, zachęcamy do zastanowienia się, czy dotychczasowe strategie przynoszą rezultaty prowadzące do rozwiązania tej tragedii – zaznaczył pochodzący z Wielkiej Brytanii hierarcha.

Zaznaczył, że Watykan od lat ma otwarty kanał kontaktowy z ministrem Siergiejem Ławrowem oraz że nie dotyczy on wyłącznie wojny na Ukrainie. – Rosja jest bardzo przywiązana do swojej prawosławnej tradycji chrześcijańskiej i łączy nas troska o chrześcijan, którzy w różnych częściach świata napotykają trudności – dodał.

Arcybiskup Paul Richard Gallagher podczas wizyty w Moskwie Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

– Są kraje, w których z technicznego punktu widzenia nie można mówić o prześladowaniach, ale brakuje bezpieczeństwa, występuje dyskryminacja, uprzedzenia i marginalizacja. Rosja również interesuje się tymi problemami. Jest to dziedzina, w której staramy się odnawiać wspólne zaangażowanie – mówił arcybiskup.

Przedstawiciel Watykanu przyznał przy tym, że dialog w sprawie zakończenia wojny jest trudny. – Im dłużej trwa wojna, tym trudniej będzie odbudować relacje: jest wiele ofiar, wiele otwartych ran. Wiemy jednak bardzo dobrze, że w historii wszystkie konflikty, wszystkie wojny kończą się negocjacjami i porozumieniem, po czym rozpoczyna się odbudowa relacji między dawnymi stronami konfliktu. W tym sensie dyplomacja daje nadzieję na możliwe rozwiązanie – przekonywał.

Przedstawiciele służb na miejscu rosyjskiego ataku dronowego w obwodzie kijowskim Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

– Pojechaliśmy do Moskwy, aby mówić o pokoju, dodawać odwagi ludziom niespokojnym z powodu wojny i powiedzieć: miejcie odwagę, wejdźcie na drogę pokoju, miejcie nadzieję i wierzcie, że nadejdzie lepszy dzień. Myślę, że to było zasadnicze przesłanie naszej misji – oświadczył abp Gallagher.