W komunikacie przekazano, że na sobotnim posiedzeniu Centralnej Komisji Wojskowej (CKW) rządzącej w kraju Partii Pracy Korei „omówiono plany reorganizacji strukturalnej w celu poprawy i rozwoju przyszłych ogólnych spraw obronnych”. Podkreślono, że od nowych dowódców wymaga się, by „mocno uzbroili się w partyjną ideologię”.

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Dotychczasowy dyrektor Głównego Biura Politycznego armii północnokoreańskiej Kim Song Gi zastąpił na stanowisku ministra obrony No Kwang Czola, który został mianowany pierwszym wicedyrektorem w Departamencie Przemysłu Zbrojeniowego.

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Zmiany w kierownictwie północnokoreańskiego resortu obrony, Kim Dzong Un odznacza naukowców

W ramach zmian do ścisłego kierownictwa powrócił Pak Dzong Czon. Ponownie objął on stanowisko wiceprzewodniczącego CKW, po wyborze na członka Biura Politycznego oraz Komitetu Centralnego partii.

Jak oceniła południowokoreańska agencja Yonhap, roszady te wpisują się w dążenia Pjongjangu do modernizacji sił zbrojnych oraz zacieśniania dyscypliny wojskowej.

Kim Dzong Un odznaczył naukowców i badaczy Foto: KCNA via REUTERS

Kyodo przytoczyła z kolei spekulacje mediów w Korei Południowej, że odwołanie poprzedniego ministra obrony mogło wynikać z nagłośnionej w lipcu afery korupcyjnej z udziałem byłego wicedyrektora Głównego Biura Politycznego. Jednak przeniesienie No Kwang Czola do kluczowego sektora produkującego amunicję może przeczyć teoriom, że całkowicie popadł on w niełaskę i został ukarany.

W odrębnej depeszy KCNA poinformowała o odznaczeniu przez Kima naukowców pracujących nad systemami bojowymi. Przywódca nazwał badaczy „największymi patriotami i bohaterami”, a innowacyjne osiągnięcia naukowo-techniczne uznał za „wielką rewolucję”, otwierającą perspektywę radykalnego unowocześnienia krajowego uzbrojenia. KCNA nie ujawniła, o jakie technologie i systemy chodzi.