Wiadomość została opublikowana z okazji rocznicy urodzin proroka Mahometa na kanale Chameneiego w komunikatorze Telegram oraz na jego oficjalnej stronie internetowej. Przywódca Iranu wezwał do „jedności, wspólnej obrony przed wrogami i współpracy między muzułmanami”. Dodał, że wrogami „jedności i przyjaźni” krajów muzułmańskich są „przywódcy USA i nielegalnego reżimu syjonistycznego” (Izraela – red.).

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Od pół roku Modżtaba Chamenei nie był widziany publicznie

Chamenei przejął funkcję najwyższego przywódcy Iranu po swoim ojcu, ajatollahu Alim Chameneim, który zginął 28 lutego w pierwszym dniu ataku USA i Izraela na Iran. Według niepotwierdzonych doniesień Modżtaba został w tym ataku poważnie ranny. Od początku wojny syn Alego Chameneiego nie był widziany publicznie, w związku z czym pojawiają się pogłoski o jego śmierci.

IranWire, działający z Londynu emigracyjny irański portal, podał w ostatnich dniach, że od czasu objęcia przez Modżtabę Chameneiego stanowiska najwyższego przywódcy nie spotkał się z nim ani jeden członek rządu. Nie widzieli go też bliscy ani przyjaciele. Ma to być podyktowane względami bezpieczeństwa.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że jego zdaniem najwyższy przywódca Iranu żyje, ale jest ciężko ranny. Ocenił, że jeśli jest inaczej, to Irańczycy „odgrywają całkiem niezłe przedstawienie”.