„Podobne propozycje pojawiały się już wcześniej, ale były odrzucane przez stronę rosyjską” – napisał portal, który powołał się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez szefa CIA.

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Jak zauważył Axios, John Ratcliffe po raz pierwszy został zaangażowany w działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Niezapowiedziana wizyta szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe rozmawiał z szefem FSB

Szef CIA zjawił się we wtorek z niespodziewaną wizytą w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. O treści rozmów została poinformowana strona ukraińska – przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Negocjacje pokojowe w formacie trójstronnym, w których stronę amerykańską reprezentowali najczęściej wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner, zostały wstrzymane w połowie lutego w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie i późniejszym atakiem USA i Izraela na Iran.