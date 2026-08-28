Robert „Madziar” Browdi poinformował w mediach społecznościowych, że Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy w dniach 26–28 sierpnia przeprowadziły serię ataków na infrastrukturę znajdującą się na Krymie i innych terenach okupowanych przez Rosję. Na liście znalazło się aż 21 celów, w tym elektrownia, podstacje energetyczne oraz stacje dystrybucji gazu.

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Browdi swój wpis rozpoczął od wulgarnych słów i zapowiedział m.in. problemy z dostawami energii na okupowanych terenach. „Przyzwyczajajcie się, robaki, do blackoutu. W tę grę, jak się okazuje, grają dwie strony. Zima będzie wczesna i ciemna. Na Krymie też” – zaznaczył w komunikacie.

Elektrownie i podstacje w ogniu. Na liście celów Ługańsk i Krym

Pierwszym obiektem wymienionym przez Browdiego jest Ługańska Elektrownia Cieplna „Szczastia” w miejscowości Szczastia w obwodzie ługańskim. Według komunikatu w działaniach przeciwko temu obiektowi uczestniczyły 1. Odrębne Centrum Systemów Bezzałogowych SBS, 427. Brygada SBS „Rarog” oraz 413. pułk SBS „Rejd”.

Na liście znalazła się także podstacja w Alczewsku w obwodzie ługańskim. Uderzenie przypisano grupie „Feniks”.

W obwodzie chersońskim 412. Brygada SBS „Nemesis” miała zaatakować dwie podstacje – w miejscowości Tymofijiwka oraz w Geniczesku.

Z kolei 427. Brygadzie SBS „Rarog” przypisano ataki na dwie podstacje na Krymie: w miejscowości Kowylne oraz w Nowoozernem.

Jednostki SBS uderzają w węzły energetyczne

Znaczna część celów wymienionych w komunikacie znajdowała się na okupowanych terenach obwodu donieckiego. 1. Odrębne Centrum Systemów Bezzałogowych SBS miało zaatakować tam podstacje „JDW” w Lisnem oraz „WAOK” we Wołodymyriwce.

Tej samej jednostce przypisano też uderzenia w podstacje w Pawliwce i w Dmytriwce, a także w podstację trakcyjną „Wojkowe” w Lubiwce.

Na liście znalazły się również podstacje w Nowotroickem i w Nowoazowsku. Według komunikatu i za te działania odpowiadał 1. OC SBS.

Jednostce tej przypisano także uderzenie w podstację w Ługańsku.

Słynne „Ptaki Madziara” w akcji. Cel: stacje gazowe i podstacje

W operacji uczestniczył także 9. batalion „Kairos” 414. Brygady SBS „Ptaki Madziara”. Z opublikowanej przez Browdiego listy wynika, że jednostce tej przypisano siedem spośród wymienionych celów.

Ukraińskie ataki w Rosji i na terytoriach okupowanych. Stan na 24 sierpnia Foto: PAP

Na Krymie „Kairos” miał zaatakować podstacje w miejscowościach Krajnie oraz Niwa.

Tej samej jednostce przypisano także uderzenia w pięć stacji dystrybucji gazu. Chodzi o obiekty w Staropetriwce w obwodzie zaporoskim, w Rozdolnem na Krymie, w Maryniwce w obwodzie zaporoskim oraz w miejscowościach Nowopawliwka i Partyzany na Krymie.

Operacja na terenach okupowanych trwa. Ukraina uderzyła już w setki obiektów

Robert „Madziar” Browdi zaznaczył, że operacja Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy prowadzona jest od 1 lipca. Według informacji zawartych we wpisie do 28 sierpnia w jej ramach zaatakowano już 315 węzłów energetycznych na Krymie oraz innych terenach okupowanych.

Komunikat Browdi zakończył hasłami: „My wytrwamy”, „Moskwa padnie” oraz „Krym odkarmimy i odbudujemy”.