Informację na temat rozpoczęcia produkcji podała rosyjska państwowa agencja TASS. – System Wołna Kupoł Garant okazał się skuteczny, zaczęliśmy go powielać i produkować masowo – powiedział agencji informator z rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

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– Teraz ilość przeszła w jakość i praktycznie zamknęliśmy niebo przed działaniem Starlink wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy. Wróg cierpi niemiłosiernie – dodał.

W Rosji ruszyła produkcja systemu Wołna Kupoł Garant, który ma być odpowiedzią na Starlinki

O tym, że rosyjskie wojsko rozpoczęło operacyjne użytkowanie nowego systemu informowano w czerwcu. – Niedawno donoszono o debiucie nowego narzędzia obrony Rosji, przeciwdziałającego Starlinkowi, którego Siły Zbrojne Ukrainy używały do uderzeń w głąb naszego kraju. Dziś Wołna stała się czynnikiem działającym nie tylko w ramach specjalnej operacji wojskowej (wojny na Ukrainie – red.), lecz także instrumentem globalnych wpływów – przekonywał rozmówca TASS, twierdząc, że „dzięki swoim inżynierom i kompleksowi wojskowo-przemysłowemu Rosja uzyskała prawdziwe narzędzie polityki międzynarodowej”.

Jak działa Wołna Kupoł Garant? Według rosyjskich mediów, system nie zakłóca pracy terminali na ziemi, które wysyłają wąską wiązkę w kierunku krążących na wysokości ok. 550 km nad Ziemią satelitów, ponieważ wykrycie i zagłuszenie licznych pojedynczych kanałów byłoby w praktyce niewykonalne. Satelity Starlink odbierają sygnały w paśmie 14-14,5 GHz i tę transmisję zagłuszają urządzenia Wołna Kupoł Garant. Anteny systemu wysyłają silne sygnały, które uniemożliwiają na określonym terenie utrzymanie stabilnej łączności z satelitą.

– System zakłóca działanie satelitów na orbicie. Za pomocą wąskiego, silnego, kierunkowego sygnału radiowego oślepia anteny odbiorcze, uniemożliwiając obsługę terminali naziemnych – powiedział informator TASS. Według niego, moc sygnału sprawia, że jeden system Wołna Kupoł Garant jest w stanie zakłócić działanie Starlinków na „rozległym obszarze”, a kilka – w całym regionie.

Inne źródła informowały, że jeden kompleks Wolna Kupoł Garant jest w stanie zagłuszać Starlinki w promieniu 2,5 km, czyli na terenie o powierzchni ok. 20 km2. Koszt jednego systemu to ok. 1,5 mln dol.

Ukraiński żołnierz z terminalem Starlink Foto: Ukrainian Military Center

Ukraińskie drony atakują cele w Rosji

W ostatnich miesiącach ukraińskie wojsko za pomocą bezzałogowców bojowych średniego i dalekiego zasięgu przeprowadzało uderzenia na oddalone nawet o setki kilometrów od frontu cele w Rosji, w tym magazyny paliw, linie zaopatrzeniowe, instalacje obrony powietrznej czy lotniska. Ataki doprowadziły m.in. do kryzysu paliwowego na kontrolowanym przez Rosję Krymie.

Ukraina od początku rosyjskiej inwazji wykorzystuje Starlinki do celów wojskowych i cywilnych. System stworzony przez firmę SpaceX odgrywa ważną rolę w ukraińskiej łączności, a jego znaczenie wielokrotnie podkreślali przedstawiciele władz w Kijowie, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak niedawno donosił „Financial Times”, w ostatnim czasie Ukraina starała się uzyskać zgodę założyciela SpaceX, Elona Muska, na wykorzystanie systemu Starlink do przeprowadzania ataków dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych położone w Rosji w odległości do 200 km od granicy.

Polska opłaca Starlinki dla Ukrainy

Ukraina dysponuje Starlinkami (ok. 50 tys. terminali) głównie dzięki pomocy innych państw. W latach 2022-2024 Polska wydała ponad 320 mln zł na ponad 24 tys. terminali dla Ukraińców i abonament do nich. Strona ukraińska informowała, że łącznie Polska przekazała Ukrainie prawie 30 tys. terminali i finansuje ich bieżące utrzymanie.

W lipcu agencja Reutera informowała, powołując się na czterech ukraińskich dowódców i pilotów dronów, że Rosjanie zaczęli stosować na froncie urządzenia do zagłuszania elektronicznego, aby blokować łączność wykorzystywaną do pilotowania dronów. Systemy te miały być instalowane przez rosyjskie siły w pobliżu miast i obiektów wojskowych, zaś część z nich miała być w stanie zagłuszyć sygnały Starlinka, który do tej pory był uważany za w dużej mierze odporny na zakłócenia.

Internet satelitarny Starlink Foto: Infografika PAP

W rozmowie z Reuterem doradca Ministerstwa Obrony Ukrainy Serhij Bieskriestnow mówił, że wdrażany wówczas system zagłuszania Wołna Kupoł Garant emituje sygnał na tyle silny, by zdestabilizować połączenie Starlink na obszarze około 20 kilometrów kwadratowych. Liczbę takich ujawnionych systemów szacowano wówczas na ok. 10.