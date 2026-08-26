„Za wybitne zasługi osobiste w obronie życia ludzkiego i wolności oraz w rozwoju stosunków między narodami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki postanawiam: odznaczyć Orderem Wolności Elona Muska – przedsiębiorcę, inżyniera, szefa firm »SpaceX« i »Tesla«, ze Stanów Zjednoczonych” – czytamy w dekrecie, opublikowanym w środę na stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

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Order Wolności, ustanowiony w 2008 r., to najwyższe odznaczenie państwowe na Ukrainie, jakie może otrzymać obcokrajowiec. Licząc Elona Muska, order ten otrzymało dotychczas łącznie 98 osób, w tym jeden Polak – były prezydent Andrzej Duda w czerwcu 2025 r. Wyżej w strukturze państwowych wyróżnień znajduje się wyłącznie tytuł Bohatera Ukrainy wraz z Orderem Gwiazdy Złotej lub Orderem Państwa. Zgodnie z ukraińskim prawem to najwyższe wyróżnienie narodowe jest zarezerwowane wyłącznie dla obywateli Ukrainy. Kolejne w hierarchii wysokie odznaczenie, które może zostać nadane obcokrajowcom, to Order Księcia Jarosława Mądrego.

Jak donosił niedawno „Financial Times”, w ostatnim czasie Ukraina stara się uzyskać zgodę Elona Muska na wykorzystanie systemu łączności satelitarnej Starlink do przeprowadzania ataków dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych, nawet do 200 km w głąb terytorium Rosji.

Więcej informacji wkrótce...